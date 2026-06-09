Mundial Social llegará a municipios de Yucatán con torneos para adultos mayores y mujeres

El Mundial Social llegará a municipios de Yucatán con la Copa de Oro dirigido a las personas de la tercera edad y Juguemos Todas “Bordando Historias” que será exclusivo para mujeres.

La directora del DIF Yucatán, Wendy Méndez Naal presentó estos dos torneos deportivos que son parte del proyecto de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo para llevar el balompié a todos las comunidades del país.

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“El futbol pone a convivir a personas que no se encontraría en otro contexto y que comparten la misma pasión, esta es una propuesta que no solo organiza torneos sino abre espacios”, dijo Méndez Naal.

La Copa de Oro se llevará a cabo del 29 de junio al 7 de agosto, es dirigido a adultos de 60 años y más en formato mixto, los campeones jugarán el regional con el sureste del país.

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El torneo “Bordado Historia” es dirigido solo a mujeres en las categorías de ocho a 11 años, de 12 a 15, de 16 y 17 así como de 18 en adelante, las actividades serán del 19 al 26 de junio.

Por otro lado anunciaron la Ruta del Mundial el cual estará en 28 comisarías y donde se llevarán actividades deportivas para toda la familia.