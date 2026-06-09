En estas entidades sí aplica el descanso para ver la inauguración del Mundial 2026 el 11 de junio

A unas horas del inicio oficial del Mundial 2026, una de las dudas más repetidas entre trabajadores, estudiantes y padres de familia es si el jueves 11 de junio habrá suspensión de actividades en todo México.

La respuesta oficial es que no habrá descanso obligatorio a nivel nacional. El Gobierno de México no decretó una suspensión general para todo el país, por lo que la mayoría de las entidades mantendrá clases, oficinas y actividades laborales en horarios habituales.

La medida publicada en el Diario Oficial de la Federación aplica de manera específica para la Ciudad de México, sede del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

El objetivo es reducir traslados, mejorar la movilidad y facilitar la operación de la capital durante uno de los eventos deportivos más importantes del año.

¿En qué entidad aplicará el decreto por la inauguración del Mundial 2026?

La Ciudad de México será la única entidad con suspensión oficial de clases por la inauguración del Mundial 2026. La medida aplica para todos los niveles educativos, tanto en escuelas públicas como privadas.

En el sector público, el decreto establece que el personal administrativo de dependencias federales y locales deberá realizar trabajo a distancia cuando sus funciones lo permitan.

Noticia Destacada Megamanifestación en CDMX el 11 de junio: Marchas y cierres viales en la inauguración del Mundial 2026

Las actividades esenciales seguirán de manera presencial. Esto incluye salud, seguridad pública, protección civil, transporte, energía, agua y telecomunicaciones.

Para empresas privadas no existe una obligación formal, aunque las autoridades hicieron un llamado a implementar teletrabajo en áreas administrativas no esenciales.

¿Qué pasará en Jalisco, Nuevo León y otros estados?

Jalisco y Nuevo León, otras sedes mexicanas del Mundial 2026, analizan medidas flexibles relacionadas con movilidad, horarios y acceso a zonas de alta afluencia. Sin embargo, no se anunció una suspensión general de actividades.

En Baja California y Guanajuato tampoco habrá suspensión oficial, pero las autoridades educativas permitirán justificar inasistencias escolares relacionadas con la ceremonia inaugural.

En más de 27 estados, entre ellos Estado de México, Puebla, Veracruz, Chihuahua, Yucatán, Coahuila, Querétaro y Sonora, el jueves 11 de junio será una jornada ordinaria.

Algunas suspensiones locales podrían presentarse por condiciones meteorológicas, como las asociadas con la tormenta tropical Boris, pero no por el Mundial 2026.

#9deJunio2026 Se establecen diversas medidas administrativas en el marco de la celebración de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la Ciudad de México.

👉 https://t.co/FQgZeXpkWD — Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) June 9, 2026

Mundial 2026 cambiará la movilidad en ciudades sede

Aunque no habrá descanso nacional, el arranque del Mundial 2026 sí modificará la rutina de miles de personas, sobre todo en la Ciudad de México.

El gobierno busca evitar saturación vial, facilitar el traslado de turistas y garantizar seguridad durante la inauguración.

Con estas medidas, la capital tendrá un esquema especial para el jueves 11 de junio, mientras el resto del país seguirá sus actividades normales salvo disposiciones estatales o acuerdos internos de escuelas, empresas y oficinas.

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