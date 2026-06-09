Vuelos baratos desde Mérida al Mundial 2026: cuánto cuesta viajar a la CDMX, Guadalajara y Monterrey

A medida que se acerca el Mundial 2026, el interés por viajar desde Mérida hacia las ciudades anfitrionas del torneo ha comenzado a reflejarse en la demanda de boletos de avión. La capital yucateca se perfila como un punto estratégico para los aficionados que desean combinar turismo y futbol durante la máxima fiesta deportiva del planeta.

Vuelos a CDMX

La ruta con mayor movimiento es la que conecta a Mérida con la Ciudad de México, sede del partido inaugural de la Copa del Mundo. Actualmente, los vuelos sencillos registran precios aproximados de entre 1,800 y 2,500 pesos, mientras que los viajes redondos pueden encontrarse entre 3,500 y 5,000 pesos, dependiendo de la fecha de compra y los servicios incluidos.

Vuelos a Guadalajara

Otra de las opciones más buscadas es Guadalajara, ciudad que también albergará encuentros mundialistas. Los boletos de ida parten desde alrededor de 1,300 pesos, aunque las tarifas redondas suelen ubicarse entre 3,700 y 5,500 pesos. La creciente demanda ha provocado variaciones constantes en los costos, por lo que especialistas recomiendan asegurar los boletos con anticipación.

Vuelos a Monterrey

En el caso de Monterrey, tercera sede mexicana del torneo, los precios también muestran una tendencia al alza. Los vuelos sencillos rondan entre 2,200 y 3,000 pesos, mientras que los viajes redondos pueden alcanzar cifras de entre 4,400 y 6,500 pesos conforme se acerquen las fechas de los partidos.

Expertos del sector turístico señalan que una de las mejores estrategias para encontrar tarifas competitivas es realizar las reservas con varios meses de anticipación. Además, aconsejan monitorear constantemente las promociones que lanzan aerolíneas como Viva Aerobus, Volaris y Aeroméxico, ya que los precios pueden modificarse diariamente según la demanda.

Con la expectativa de recibir a millones de visitantes durante el Mundial 2026, Yucatán busca aprovechar el flujo turístico que generará la competencia, convirtiendo a Mérida en una puerta de entrada para quienes desean vivir la experiencia mundialista y, al mismo tiempo, disfrutar de los atractivos del sureste mexicano.