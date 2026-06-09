¿Qué actividades habrá en Mérida durante el Mundial 2026?

La ciudad de Mérida busca convertirse en uno de los puntos de encuentro para los aficionados al futbol durante el Mundial 2026. La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada presentó una serie de actividades deportivas, recreativas y culturales que se desarrollarán en distintos espacios públicos para que ciudadanos y visitantes vivan el ambiente de la Copa del Mundo.

El proyecto contempla diversas experiencias relacionadas con el torneo internacional, incluyendo la instalación de seis canchas mundialistas, así como áreas temáticas diseñadas para que las familias puedan disfrutar de la celebración futbolística.

Torneos, futbol y competencias para todas las edades

Dentro de las actividades anunciadas destacan los torneos de barrios, competencias infantiles y juveniles de futbol y futsal, además de una serie de eventos enfocados en fomentar la convivencia a través del deporte.

La programación también incluye un torneo de esports, que comenzó el pasado 7 de junio y concluirá el próximo 20 de junio en la Unidad Deportiva Francisco de Montejo. Los participantes competirán por convertirse en campeones del certamen y obtener un premio de 10 mil pesos para el primer lugar.

Parques y espacios públicos se transformarán por el Mundial

Como parte de la iniciativa, el Ayuntamiento habilitará nueve espacios fotográficos temáticos distribuidos en diferentes puntos de la ciudad. Lugares emblemáticos como la Plaza Grande, el Parque de la Paz, La Mejorada, Santa Ana, San Juan, el Parque de las Américas y otros espacios públicos contarán con ambientaciones inspiradas en la máxima fiesta del futbol.

La intención es ofrecer escenarios donde residentes y turistas puedan tomarse fotografías y disfrutar de una experiencia relacionada con el Mundial de 2026.

Con estas acciones, Mérida busca combinar deporte, cultura y convivencia ciudadana para sumarse al ambiente que generará el Mundial 2026, cuya inauguración se realizará el próximo 11 de junio en México.