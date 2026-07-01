Estados Unidos vence a Bosnia con 10 y avanza a octavos del Mundial 2026 para enfrentar a Bélgica

Folarin Balogun anotó su tercer gol del Mundial antes de salir expulsado en la segunda mitad, y Malik Tillman convirtió un tiro libre para darle a Estados Unidos un triunfo 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina y sellar su boleto a los octavos de final.

Balogun brilló en la primera mitad, firmando su gol y creando varias otras ocasiones, pero los estadounidenses tuvieron que emplearse a fondo con un hombre menos luego de que el atacante salió expulsado por una falta sobre Tarik Muharemovic a los 64 minutos.

Tillman sentenció la victoria con su disparo de tiro libre desde el borde del área a los 82 que contó con la complicidad del arquero Nikola Vasilj.

"Tuvimos que emplearnos a fondo para lograrlo", dijo el astro estadounidense Christian Pulisic. "Las cosas no salieron exactamente según lo planeado por la tarjeta roja, pero eso demuestra el gran equipo que somos".

Estados Unidos consiguió apenas su segunda victoria en una ronda de eliminación directa del Mundial, tras derrotar a México en octavos de final en 2002.

"Estoy muy orgulloso. Los jugadores se lo merecen todo por la forma en que competimos", señaló el seleccionador Mauricio Pochettino. "Es maravilloso vivir esta experiencia".

Ahora, Estados Unidos se enfrentará a Bélgica el próximo lunes en Seattle, mientras continúa con su misión de firmar su mejor actuación histórica jugando en casa.

El partido se jugó a menos de 35 kilómetros del lugar en el que Estados Unidos disputó su primer partido de eliminación en la era moderna de los mundiales, sucumbiendo 1-0 ante la eventual campeona Brasil en 1994.

Esta fue además la primera victoria estadounidense en un Mundial contra un equipo europeo desde que venció a Portugal en 2002. Desde entonces no habían ganado en 13 enfrentamientos mundialistas contra equipos europeos, incluida una derrota ante Bélgica 2-1 en tiempo extra en octavos de final en 2014.

Fue Bosnia la que tuvo las mejores ocasiones al inicio, obligando al arquero Matt Freese a realizar un par de intervenciones para frenar a Ermedin Demirovic. Fue entonces que Balogun tomó el control del partido. Se le invalidó un gol por fuera de juego, fue derribado en el área en dos oportunidades y finalmente encontró el fondo de las redes a los 45 minutos, tras un pase de Tillman dentro del área, con un disparo de zurda para su tercer gol del torneo, a uno del récord para un jugador de la selección masculina de EU en un solo Mundial, establecido por Bert Patenaude en 1930.

Tillman se cambió el botón derecho justo antes del tiro libre. Tenía el calcetín manchado de sangre a la altura del dedo gordo. "Nunca sabes cuándo va a ocurrir. Hoy ocurrió", remarcó.