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¿Quién juega hoy en el Mundial 2026? Partidos de este 2 de julio, horarios y dónde ver en vivo

España, Portugal y Suiza buscarán su boleto a los octavos de final este jueves 2 de julio, en una jornada que cerrará la ronda de dieciseisavos del Mundial 2026.

Ana García

Por Ana García

1 de jul de 2026

1 min

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Cristiano ronaldo
Cristiano ronaldo / AP

La actividad de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 llega a su recta final con tres partidos programados para este jueves 2 de julio. España, Portugal y Suiza saltarán a la cancha con el objetivo de conseguir su pase a los octavos de final y mantenerse en la pelea por el título.

Mientras México ya aseguró su lugar en la siguiente ronda y se alista para enfrentar a Inglaterra, otras seis selecciones definirán su futuro en el torneo.

¿Qué partidos del Mundial hay mañana 2 de julio?

España vs Austria

  • Horario: 13:00 horas
  • Estadio: Los Ángeles, Estados Unidos
  • Dieciseisavos de final
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium

Portugal vs Croacia

  • Horario: 17:00 horas
  • Estadio: Toronto, Canadá
  • Dieciseisavos de final
  • Transmisión: ViX Premium

Suiza vs Argelia

  • Horario: 21:00 horas
  • Estadio BC Place, Vancouver, Canadá
  • Dieciseisavos de final
  • Transmisión: ViX Premium

Horarios para Mérida, Campeche y Quintana Roo

España vs Austria

  • Mérida: 13:00 horas
  • Campeche: 13:00 horas
  • Quintana Roo: 14:00 horas

Portugal vs Croacia

  • Mérida: 17:00 horas
  • Campeche: 17:00 horas
  • Quintana Roo: 18:00 horas

Suiza vs Argelia

  • Mérida: 21:00 horas
  • Campeche: 21:00 horas
  • Quintana Roo: 22:00 horas

¿Qué partido pasa por TV abierta?

El único encuentro que se transmitirá gratis por televisión abierta será:

España vs Austria

  • Canal 5
  • TUDN
  • ViX Premium

Los partidos Portugal vs Croacia y Suiza vs Argelia estarán disponibles exclusivamente mediante ViX Premium con el Pase Mundial.

España y Portugal, entre los favoritos

España buscará confirmar su condición de candidata al título cuando enfrente a Austria en Los Ángeles, en un duelo que abrirá la jornada. Más tarde, Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, chocará con una siempre competitiva Croacia en Toronto.

El cierre del día correrá a cargo de Suiza y Argelia, que disputarán uno de los últimos boletos disponibles para los octavos de final en el BC Place de Vancouver.

Agenda completa del Mundial 2026 para mañana 2 de julio

  • 13:00 horas | España vs Austria
  • 17:00 horas | Portugal vs Croacia
  • 21:00 horas | Suiza vs Argelia

Con estos tres encuentros concluirá la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 y quedará definido el cuadro completo de los octavos, donde la Selección Mexicana ya espera su duelo frente a Inglaterra el próximo 5 de julio.

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