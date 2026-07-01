¿Quién juega hoy en el Mundial 2026? Partidos de este 2 de julio, horarios y dónde ver en vivo

La actividad de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 llega a su recta final con tres partidos programados para este jueves 2 de julio. España, Portugal y Suiza saltarán a la cancha con el objetivo de conseguir su pase a los octavos de final y mantenerse en la pelea por el título.

Mientras México ya aseguró su lugar en la siguiente ronda y se alista para enfrentar a Inglaterra, otras seis selecciones definirán su futuro en el torneo.

¿Qué partidos del Mundial hay mañana 2 de julio?

España vs Austria

Horario: 13:00 horas

Estadio: Los Ángeles, Estados Unidos

Dieciseisavos de final

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium

Portugal vs Croacia

Horario: 17:00 horas

Estadio: Toronto, Canadá

Dieciseisavos de final

Transmisión: ViX Premium

Suiza vs Argelia

Horario: 21:00 horas

Estadio BC Place, Vancouver, Canadá

Dieciseisavos de final

Transmisión: ViX Premium

Horarios para Mérida, Campeche y Quintana Roo

España vs Austria

Mérida: 13:00 horas

Campeche: 13:00 horas

Quintana Roo: 14:00 horas

Portugal vs Croacia

Mérida: 17:00 horas

Campeche: 17:00 horas

Quintana Roo: 18:00 horas

Suiza vs Argelia

Mérida: 21:00 horas

Campeche: 21:00 horas

Quintana Roo: 22:00 horas

¿Qué partido pasa por TV abierta?

El único encuentro que se transmitirá gratis por televisión abierta será:

España vs Austria

Canal 5

TUDN

ViX Premium

Los partidos Portugal vs Croacia y Suiza vs Argelia estarán disponibles exclusivamente mediante ViX Premium con el Pase Mundial.

España y Portugal, entre los favoritos

España buscará confirmar su condición de candidata al título cuando enfrente a Austria en Los Ángeles, en un duelo que abrirá la jornada. Más tarde, Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, chocará con una siempre competitiva Croacia en Toronto.

El cierre del día correrá a cargo de Suiza y Argelia, que disputarán uno de los últimos boletos disponibles para los octavos de final en el BC Place de Vancouver.

Agenda completa del Mundial 2026 para mañana 2 de julio

13:00 horas | España vs Austria

17:00 horas | Portugal vs Croacia

21:00 horas | Suiza vs Argelia

Con estos tres encuentros concluirá la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 y quedará definido el cuadro completo de los octavos, donde la Selección Mexicana ya espera su duelo frente a Inglaterra el próximo 5 de julio.