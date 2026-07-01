Mundial 2026: Los entrenadores que dejaron su cargo tras ser eliminados de la Copa del Mundo

La Copa del Mundo 2026 no solo ha dejado sorpresas dentro del terreno de juego, también ha provocado una auténtica sacudida en los banquillos. Conforme avanzó el torneo, ya son siete entrenadores los que perdieron su cargo, ya sea por renuncia, destitución o al concluir sus proyectos tras no cumplir los objetivos.

El caso más reciente es el del argentino Sebastián Beccacece, quien confirmó su salida de la Selección de Ecuador después de la derrota 2-0 frente a México en los dieciseisavos de final. El estratega explicó que su continuidad dependía de alcanzar una instancia histórica en la Copa del Mundo y, al no lograrlo, su ciclo quedó concluido.

Antes de Beccacece también se despidieron dos técnicos de gran trayectoria internacional. Marcelo Bielsa asumió la responsabilidad por la eliminación de Uruguay en la fase de grupos y anunció su salida, mientras que Ronald Koeman notificó a la Federación de Países Bajos que no continuaría al frente del combinado neerlandés tras la eliminación ante Marruecos en la tanda de penales de los dieciseisavos de final.

La primera baja del torneo se produjo el 15 de junio, cuando Sabri Lamouchi fue destituido por Túnez apenas un día después de la goleada 5-1 sufrida frente a Suecia. Su lugar fue ocupado por Hervé Renard, aunque el cambio no evitó que la selección africana quedara eliminada en la fase de grupos.

El cierre de la primera ronda también provocó movimientos importantes. Hong Myung-Bo dejó el banquillo de Corea del Sur, mientras que Steve Clarke presentó su renuncia tras poner fin a un ciclo de siete años al frente de Escocia, luego de que ambas selecciones quedaran fuera antes de los dieciseisavos de final.

Otro estratega que también puso fin a su etapa fue Miroslav Koubek, quien dejó la dirección técnica de Chequia después de finalizar la fase de grupos con apenas un punto y sin conocer la victoria. La Federación Checa aceptó su salida de común acuerdo.

Entrenadores que han dejado su cargo durante el Mundial 2026

Sebastián Beccacece – Ecuador

– Ecuador Marcelo Bielsa – Uruguay

– Uruguay Ronald Koeman – Países Bajos

– Países Bajos Sabri Lamouchi – Túnez

– Túnez Hong Myung-Bo – Corea del Sur

– Corea del Sur Steve Clarke – Escocia

– Escocia Miroslav Koubek – Chequia

Con la fase de eliminación directa aún en desarrollo, no se descarta que la lista continúe creciendo, ya que varias federaciones acostumbran evaluar los proyectos deportivos una vez concluye la participación de sus selecciones en la Copa del Mundo 2026.