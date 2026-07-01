¿El gol de Julián Quiñones provocó un microsismo? Esto revelaron los sismógrafos en CDMX

La anotación de Julián Quiñones en la victoria de México sobre Ecuador en el Mundial 2026 provocó una explosión de festejos dentro y fuera del Estadio Azteca, pero también generó una duda que rápidamente se volvió viral: ¿el gol provocó un microsismo en la Ciudad de México?

La confusión comenzó cuando la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos informó que una estación sismológica Raspberry Shake, ubicada cerca del inmueble mundialista, detectó una señal de alta intensidad justo en el momento de la anotación del delantero mexicano.

Sin embargo, especialistas aclararon que el registro no corresponde a un sismo. De acuerdo con explicaciones del investigador Arturo Iglesias, del Instituto de Geofísica de la UNAM, este tipo de señales son vibraciones artificiales generadas por la actividad humana y no por movimientos tectónicos.

El experto detalló que los sismógrafos son instrumentos extremadamente sensibles y pueden detectar alteraciones mínimas en el terreno, incluso las provocadas por el salto de una persona cerca del sensor. Cuando decenas de miles de aficionados celebran al mismo tiempo, la vibración puede quedar registrada con claridad.

La situación recordó lo ocurrido en el Mundial de Rusia 2018, cuando el gol de Hirving Lozano contra Alemania también generó registros similares debido a la celebración masiva de los aficionados mexicanos.

¿Por qué sí se registró una señal?

Los especialistas explican que la intensidad de estas vibraciones depende de varios factores: