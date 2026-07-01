A sus 10 años, Julio Macosay se perfila como promesa del ajedrez en Yucatán

Al frente de un ejército de 16 piezas, el ajedrecista yucateco Julio Macosay López se perfila como una de las más grandes promesas del deporte ciencia en nuestro Estado.

Con tan solo 10 años, Julito es un verdadero guerrero frente al tablero, un general de 16 piezas que a pesar de su corta edad se convierte en un férreo estratega que lucha casilla por casilla.

“Conocí el ajedrez a los cinco años y me enamoré de este deporte (…) a esa edad, todo el día veía videos de jugadas de Grandes Maestros, escuchaba los análisis y ahí di mis primeros pasos en esta disciplina” comentó Macosay Pérez en su visita al POR ESTO!

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El estudiante de primaria demostró en la pasada Olimpiada Nacional que es una de las joyas del deporte ciencia de nuestro Estado al convertirse en el máximo ganador de medallas con cinco metales, dos de oro y tres de bronce en una categoría superior a su edad, la Sub12.

“Estoy consciente de que aún me falta mucho camino para llegar a cumplir mi sueño, conseguir el título de Gran Maestro, pero estoy dedicado a conseguirlo. Entreno entre cinco y seis horas al día, los que divido en estudio de estrategia, leer libros de jugada, así como conocimiento y estudio”.

Después de su comienzo como autodidacta, Julio llegó a la Escuela de Alto Rendimiento que hay en el Complejo Deportivo de “La Inalámbrica”, donde se ha convertido en una de las figuras emergentes.

“Al sentarme frente a un tablero me transformo, soy un jugador agresivo, me gusta atacar, soy bueno apretando y trato de buscar la equivocación del rival, trato de ir con una apertura teórica, pero luego juego más natural; trato de calcular y dejar fluir mis instintos”.

“Despliego mis piezas para romper y abrir la posición del rival, atacar el flanco del rey, buscar casillas y posiciones débiles, peones retrasados con el objetivo de desgaste total del contrario”.

Yucatán es cuna del ajedrez nacional; nuestro Estado ha visto nacer a cuatro de los seis Grandes Maestros netamente mexicanos. Esta cifra cobra mayor relevancia si consideramos que, de los 11 Grandes Maestros que tiene México en total, cinco son nacidos en el extranjero (tres cubanos y dos peruanos).

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“Actualmente tengo mil 700 puntos de ELO, mi primer objetivo es poder llegar a los 2 mil 200 para obtener el título de Candidato a Maestro, pero para ello necesito tener más torneos”.

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) otorga cuatro títulos internacionales de gran relevancia. El camino inicia con el de Candidato a Maestro (CM); le sigue el de Maestro FIDE (FM), el cual exige un mínimo de 2 mil 300 puntos Elo. En la cima se encuentran los rangos de Maestro Internacional (IM), con 2 mil 400 puntos, y Gran Maestro (GM), con 2 mil 500; estos dos últimos requieren, además del puntaje, obtener normas de juego en torneos de alto nivel.