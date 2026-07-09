El Estadio Ciudad de los Deportes no sería autorizado para Cruz Azul por este motivo

La incertidumbre vuelve a rodear a Cruz Azul de cara al inicio del Apertura 2026. Aunque el club tenía previsto regresar al Estadio Banorte tras la conclusión del Mundial 2026, las diferencias surgidas con la administración del inmueble han llevado a la directiva celeste a explorar una alternativa de última hora: el Estadio Ciudad de los Deportes.

De acuerdo con diversos reportes, la institución cementera ya presentó formalmente ante la Liga MX la solicitud para disputar sus encuentros como local en el histórico inmueble de la Ciudad de México. Sin embargo, el plan enfrenta un importante obstáculo, ya que la cancha no se encontraría en condiciones óptimas para recibir la autorización correspondiente.

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La situación podría afectar de inmediato el calendario del equipo. En caso de no obtener el aval para utilizar el Ciudad de los Deportes, el encuentro de la Jornada 2 ante América tendría que disputarse en otra sede, la cual todavía no ha sido definida por la organización del torneo.

El nuevo problema aparece apenas semanas después de que Cruz Azul conquistara el título del Clausura 2026, consiguiendo la décima estrella de su historia bajo el mando interino de Joel Huiqui. Ahora, el campeón del futbol mexicano enfrenta un escenario complejo fuera de la cancha.

Las diferencias con el Estadio Banorte

El conflicto surge cuando todo apuntaba a un regreso normal al renovado Estadio Banorte, inmueble con el que el club mantiene un contrato de arrendamiento vigente hasta 2031. Tras las remodelaciones realizadas para la Copa del Mundo 2026, el recinto debía volver a albergar los partidos de local de La Máquina.

No obstante, en los últimos días se han presentado desacuerdos entre ambas partes. La administración del estadio busca modificar algunas cláusulas del convenio firmado anteriormente, mientras que la directiva celeste insiste en mantener las condiciones originales establecidas en el contrato.

Esta diferencia ha provocado un intenso proceso de negociación que mantiene en suspenso la localía de Cruz Azul para el próximo torneo. A pocos días del arranque del campeonato, el equipo todavía no tiene completamente definida la sede donde disputará sus compromisos como local.

Por ahora, la prioridad del club es encontrar una solución que garantice estabilidad deportiva y operativa. Sin embargo, mientras continúan las conversaciones con el Estadio Banorte y la evaluación del Ciudad de los Deportes, la situación sigue generando incertidumbre entre la afición cementera y el entorno de la Liga MX.