FMF recibe multa de 42.8 millones por irregularidades con el FAN ID

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una sanción de 42 millones 849 mil 95 pesos a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por incumplimientos en el tratamiento de datos personales recabados a través del sistema FAN ID, utilizado para el acceso a los estadios.

De acuerdo con la resolución, la autoridad determinó que la FMF incurrió en dos infracciones relacionadas con la protección de datos personales sensibles, específicamente por el manejo de la información biométrica de los aficionados.

La primera irregularidad consistió en que el aviso de privacidad del FAN ID no informaba de manera adecuada que las fotografías utilizadas para generar el registro constituyen datos personales sensibles. Según la autoridad, esta omisión impidió que los usuarios conocieran plenamente el alcance del tratamiento de su información y pudieran tomar una decisión informada.

Además, la investigación concluyó que la Federación Mexicana de Futbol no obtuvo el consentimiento expreso y por escrito requerido para tratar este tipo de datos. La dependencia señaló que el simple marcado de una casilla en un sitio web no acredita de forma inequívoca la autorización del titular, ya que no se utilizó una firma autógrafa, firma electrónica u otro mecanismo de autenticación válido.

La resolución también establece que la FMF incumplió los principios de responsabilidad y licitud, al no implementar las medidas necesarias para garantizar un tratamiento adecuado de los datos personales conforme a la legislación vigente.

El monto de la multa fue calculado tomando en cuenta la gravedad de las infracciones, el carácter sensible de los datos biométricos involucrados y la capacidad económica de la Federación, con base en su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2024.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno precisó que la FMF cuenta con los recursos legales previstos para impugnar la resolución si así lo considera. En caso de que ello ocurra, la dependencia aseguró que defenderá la legalidad de la sanción por haber sido emitida conforme al marco jurídico y en protección de los derechos de los titulares de los datos personales.