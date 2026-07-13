¿Quién ganó Wimbledon 2026?

Jannik Sinner volvió a demostrar por qué es el mejor tenista del momento al conquistar nuevamente Wimbledon 2026, tras imponerse en cuatro intensos sets a Alexander Zverev. Con esta victoria, el italiano defendió con éxito su corona y consolidó aún más su posición como número uno del ranking ATP.

La final ofreció un gran espectáculo sobre el césped del All England Club. Después de ceder el primer set en un desempate, Sinner reaccionó para remontar el encuentro y quedarse con el triunfo por parciales de 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4, conquistando así su quinto título de Grand Slam.

Gracias a este resultado, el tenista italiano conservó los puntos obtenidos el año anterior y llegó a 13,450 unidades en el ranking ATP, manteniendo una cómoda ventaja sobre el resto del circuito. Si mantiene este ritmo durante el resto de la temporada, tiene amplias posibilidades de finalizar el año como el mejor jugador del mundo.

La finalista también obtuvo una recompensa importante. Alexander Zverev sumó los puntos suficientes para escalar al segundo lugar del ranking mundial con 8,480 puntos, superando al español Carlos Alcaraz, quien descendió a la tercera posición con 8,160 unidades tras perder terreno por su ausencia en el torneo.

Otra de las novedades que dejó Wimbledon 2026 fue el ingreso del italiano Flavio Cobolli al Top 10 del ranking ATP. Sus destacadas actuaciones en los dos Grand Slam más recientes le permitieron ubicarse en el noveno puesto, confirmándose como una de las revelaciones del circuito.

En cuanto a los representantes latinoamericanos, el argentino Francisco Cerúndolo continúa como el mejor ubicado de la región al ocupar el lugar 22 con 2,110 puntos. Detrás aparecen el brasileño Joao Fonseca (27), el argentino Tomás Etcheverry (30), el peruano Ignacio Buse (33) y el argentino Juan Manuel Cerúndolo (45).

Así quedó el Top 10 del ranking ATP tras Wimbledon 2026