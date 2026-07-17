Liga MX confirma que Cruz Azul jugará en el Estadio Azteca para el Apertura 2026 y pone fin a la novela “No tengo casa”

La novela para Cruz Azul ha terminado, pues ya tiene estadio para jugar sus partidos de local durante el Apertura 2026, esto después de que la Liga BBVA MX, confirmó que el equipo se va a mantener en el Estadio Azteca.

Recordemos que la directiva del conjunto cementero, había pedido hace unos días, su cambio de sede al Estadio Ciudad de los Deportes, aunque las malas condiciones de la cancha no permitieron que fuera aceptada, por lo que se habilitó el Estadio Corregidora.

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Liga BBVA MX confirma el regreso de Cruz Azul al Estadio Azteca

Por medio de un comunicado en redes sociales, la liga ha informado sobre el acuerdo que logró Cruz Azul para poder jugar de local en el Estadio Azteca.

“Llegó a un acuerdo para utilizar el Estadio Banorte, sede registrada por el Club, para disputar sus partidos como local durante el Torneo Apertura 2026".

Tras la decisión, el proceso de cambio de sede para los encuentros del equipo, ha quedado sin efecto, por lo que Cruz Azul podrá jugar en el Estadio Azteca desde la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026.

La Liga BBVA MX informa: pic.twitter.com/wZLz2KPnJr — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 17, 2026

"Una vez revisada la solicitud y verificado el cumplimiento de los requisitos reglamentarios correspondientes, la Liga BBVA MX confirmó que el Club Cruz Azul está en posibilidades de participar en el Estadio Banorte, su sede registrada, a partir de la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026"

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