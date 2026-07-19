Claudia Sheinbaum presente en la premiación del Mundial 2026 y entrega el Balón de Oro a Rodri

La gran ceremonia de cierre de la Copa del Mundo 2026 tuvo presencia mexicana con la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien formó parte del protocolo de premiación y entregó uno de los reconocimientos más importantes de la competencia.

Durante el evento, Sheinbaum fue la encargada de otorgar el Balón de Oro al mejor jugador del Mundial 2026, galardón que recibió Rodrigo por su sobresaliente desempeño, liderazgo y aportación durante el torneo.

La ceremonia de clausura reunió a importantes figuras internacionales del deporte y la política. Además de la mandataria mexicana, estuvieron presentes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el titular de la FIFA, Gianni Infantino, quienes participaron en la entrega de los principales premios de la justa mundialista.

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El acto se convirtió en uno de los momentos más destacados del cierre del Mundial 2026, una edición histórica al realizarse por primera vez con tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

La presencia de Claudia Sheinbaum resaltó la participación de México como sede de la competencia, mientras que el reconocimiento entregado a Rodrigo celebró el talento individual de uno de los futbolistas más destacados de una Copa del Mundo llena de grandes actuaciones.