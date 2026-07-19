Kylian Mbappé supera a Messi y conquista la Bota de Oro del Mundial 2026

Aunque Francia quedó fuera de la pelea por el título, Kylian Mbappé cerró el Mundial 2026 con un logro histórico. El delantero francés conquistó la Bota de Oro del torneo y se convirtió en el máximo anotador en la historia de la Copa del Mundo, dejando atrás la marca de Lionel Messi.

Con apenas 27 años, el atacante de la selección francesa alcanzó una cifra que lo coloca en la cima del futbol mundial. Su récord llegó durante su tercera participación mundialista y podría mantenerse vigente hasta la próxima edición del torneo, que marcará el centenario de la competición.

Mbappé no pudo cumplir su objetivo de levantar nuevamente el trofeo con Francia, luego de que los galos fueran eliminados por España en semifinales. Tras perder el duelo por el tercer lugar ante Inglaterra, el jugador del Real Madrid reconoció que habría preferido disputar una final antes que quedarse con el reconocimiento individual.

¿Cuántos goles anotó Mbappé en el Mundial 2026?

El camino del delantero francés hacia la Bota de Oro del Mundial 2026 comenzó desde la fase de grupos, donde marcó cuatro goles en los partidos ante Senegal e Irak, ayudando a que Francia avanzara como líder de su sector.

En la fase de eliminación directa mantuvo su ritmo goleador. En dieciseisavos de final consiguió dos anotaciones frente a Suecia, mientras que ante Paraguay en octavos volvió a aparecer en el marcador.

Posteriormente, Mbappé sumó otro tanto en los cuartos de final contra Marruecos y cerró su participación en el partido por el tercer puesto frente a Inglaterra con un doblete, alcanzando las 10 anotaciones en la edición 2026.

Detrás del atacante francés terminó Lionel Messi, quien acumuló ocho goles en la competencia, seguido por Jude Bellingham y Erling Haaland, ambos con siete tantos.

Mbappé deja atrás a Messi en la historia de los Mundiales

Con sus actuaciones en tres Copas del Mundo, Kylian Mbappé llegó a 22 goles en el torneo, una cifra que lo coloca como el máximo goleador histórico de la competición.

El francés presume además un impresionante promedio, ya que registra un gol por partido disputado en Mundiales, una marca pocas veces vista en la historia del futbol internacional.

En la clasificación histórica, Lionel Messi quedó en segundo lugar con 21 goles, seguido por el alemán Miroslav Klose con 16, el brasileño Ronaldo Nazario con 15 y Gerd Müller junto a Harry Kane, ambos con 14 anotaciones.

A sus 27 años, Mbappé todavía tiene la posibilidad de ampliar su récord en futuras ediciones y consolidarse como una de las figuras más importantes en la historia de la Copa del Mundo.