Zócalo de la CDMX despide el FIFA Fan Fest con miles de aficionados en la Final del Mundial 2026

La fiesta mundialista llegó a su último capítulo en la capital mexicana con un escenario completamente abarrotado. El FIFA Fan Fest CDMX cerró sus actividades con la máxima capacidad permitida en el Zócalo capitalino, donde miles de seguidores disfrutaron la Final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

Durante toda la competencia, el evento se convirtió en uno de los puntos de reunión más importantes para los aficionados que siguieron los partidos del torneo. El Fan Fest destacó por sus grandes concentraciones, especialmente durante los encuentros de la Selección Mexicana, que convocaron a una gran cantidad de seguidores.

Para el duelo por el título mundial, el ambiente volvió a ser espectacular, pues los aficionados ocuparon prácticamente todos los espacios disponibles para presenciar el enfrentamiento entre España y Argentina. La celebración futbolística confirmó la respuesta positiva del público durante las semanas del campeonato.

Ante la gran cantidad de personas reunidas, el Gobierno de la Ciudad de México informó que el recinto había alcanzado su límite de ingreso y pidió a los asistentes buscar otras alternativas para disfrutar del partido en los diferentes Festivales Futboleros instalados en la capital.

A través de sus canales oficiales, las autoridades señalaron que, debido a la alta afluencia registrada en el Fan Fest del Zócalo, era necesario acudir a otros espacios habilitados para seguir la Final del Mundial de Futbol 2026.

El cierre del evento reflejó la enorme pasión que existe en México por el balompié, luego de que el FIFA Fan Fest reuniera a miles de personas durante los partidos más importantes de la Copa del Mundo y se consolidara como uno de los sitios favoritos para vivir la competencia internacional.