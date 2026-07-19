Sergio Ramos toca la Copa del Mundo sin guantes: esta es la razón por la que la FIFA se lo permite

La imagen de Sergio Ramos sosteniendo la Copa del Mundo con las manos descubiertas llamó la atención de muchos aficionados durante la celebración del Mundial 2026, pero existe una explicación detrás de ese momento: el defensor español pertenece al grupo de personas autorizadas por la FIFA para tocar el trofeo original sin protección.

El exjugador de la Selección Española fue parte del equipo que conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010, por lo que cuenta con uno de los privilegios reservados para los futbolistas que han logrado convertirse en campeones del mundo.

De acuerdo con las normas de la FIFA, la copa original solamente puede ser manipulada directamente con las manos por determinadas personas, entre ellas los jugadores que han ganado un Mundial, además de jefes de Estado y algunos dirigentes del máximo organismo del futbol internacional.

¿Por qué algunas personas usan guantes para tocar la Copa del Mundo?

El protocolo de la Copa del Mundo establece el uso de guantes principalmente para quienes no forman parte del grupo autorizado para tocar el trofeo directamente. La medida busca proteger una pieza considerada única y de enorme valor histórico.

La FIFA mantiene cuidados especiales sobre el trofeo original, por lo que en muchas exhibiciones, recorridos promocionales o eventos públicos se utiliza una réplica para evitar daños o desgaste.

En el caso de Ramos, su condición de campeón mundial le permitió acercarse al trofeo de una manera que pocos futbolistas pueden hacerlo: con las manos libres y como integrante del selecto grupo de jugadores que han levantado la máxima corona del futbol.

¿Es de oro la Copa el mundo?

Sí, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 está hecha de oro, pero tiene una característica importante: no es una pieza completamente maciza por dentro.

El trofeo original que levanta el campeón está fabricado con oro macizo de 18 quilates en su estructura exterior, pesa aproximadamente 6.175 kilogramos y mide cerca de 36.8 centímetros de altura. Su diseño representa a dos figuras humanas sosteniendo el planeta Tierra.

Aunque se dice comúnmente que es "de oro puro", la copa no está hecha de una sola pieza de oro sólido en su interior, ya que sería demasiado pesada para poder levantarla. Su composición incluye una estructura hueca y una base con detalles de malaquita verde.

Además, la selección campeona del Mundial no se queda con el trofeo original de manera permanente. La FIFA conserva la copa auténtica y entrega al campeón una réplica bañada en oro para sus celebraciones y exhibición.