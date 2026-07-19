El adiós más emotivo: Messi llora ante la afición argentina tras perder otra Final del Mundial

La derrota de Argentina en la Final del Mundial 2026 dejó una de las postales más emotivas de la competencia. Lionel Messi, capitán y máximo referente de la Albiceleste, no pudo contener las lágrimas después de caer 1-0 ante España y ver cómo se escapaba la posibilidad de conquistar nuevamente la Copa del Mundo.

Mientras los futbolistas españoles celebraban la obtención de su segunda estrella mundialista, las cámaras enfocaron al astro argentino visiblemente afectado, mirando hacia las tribunas donde miles de aficionados vestidos de celeste y blanco comenzaron a reconocer su trayectoria con aplausos y cánticos.

Lionel Messi llorando tras perder la final del Mundial.



POESÍA 😍😍😍🤣🤣🤣 pic.twitter.com/txl7c0M21g — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) July 19, 2026

La afición argentina despidió a Messi con aplausos

Tras el silbatazo final, Messi permaneció algunos segundos sobre el terreno de juego, contemplando a los seguidores argentinos que llenaron el estadio. Desde las gradas, los aficionados comenzaron a corear su nombre en una muestra de agradecimiento por todos los momentos que regaló con la selección.

El futbolista de 39 años llevó sus manos al rostro en un intento por contener la emoción, pero terminó dejando escapar las lágrimas ante una escena que rápidamente se convirtió en una de las imágenes más recordadas del Mundial 2026.

El capitán argentino llegó al torneo como uno de los grandes protagonistas y volvió a liderar a su equipo hasta una nueva final mundialista, confirmando su importancia dentro de la historia de la Selección Argentina.

España termina con el sueño del bicampeonato argentino

El camino de Argentina hacia un nuevo campeonato terminó frente a España, que se impuso 1-0 en una final definida durante el tiempo extra. El gol de Ferrán Torres al minuto 106 marcó la diferencia en el encuentro disputado en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Con este resultado, la Albiceleste no pudo defender la corona obtenida en Qatar 2022, mientras que la selección española volvió a levantar el máximo trofeo del futbol internacional después de 16 años, tras su título conseguido en Sudáfrica 2010.

La imagen de Messi que recorrió el mundo

Aunque Lionel Messi no ha anunciado oficialmente su retiro de los Mundiales, la Final de 2026 podría haber representado su última aparición en la máxima competencia de selecciones, aumentando la carga emocional del momento.

La imagen del argentino llorando mientras recibía el respaldo de su afición dio la vuelta al mundo y reflejó el vínculo entre un jugador histórico y los seguidores que lo acompañaron durante una carrera llena de títulos, récords y momentos inolvidables con la camiseta de Argentina.

Más allá de la derrota, la ovación de los aficionados mostró el reconocimiento a una leyenda que marcó una época en el futbol mundial.