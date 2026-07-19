Gemelas Cueva hacen historia: México conquista el oro en clavados sincronizados en Zapopan

La delegación de México volvió a celebrar en la Copa Zapopan 2026 gracias a la brillante actuación de las gemelas Lía y Mía Cueva, quienes se proclamaron campeonas en la prueba de trampolín sincronizado de 3 metros al imponerse sobre las representantes de China en una final llena de emociones.

Las jóvenes clavadistas mexicanas terminaron la competencia con 298.65 puntos, resultado que les permitió quedarse con la medalla de oro por delante de las chinas Shan Lin y Yiping Long, que concluyeron con 282.57 unidades. El tercer puesto fue para las colombianas Daniela Zapata y Viviana Uribe, quienes registraron 277.47 puntos.

¡Oro para México 🇲🇽 🥇!



Mía y Lía Cueva ganan la Copa México 🇲🇽🏆 de Clavados 🌊 en la prueba de trampolín 3m sincronizados



Las gemelas 👩👩 maravilla no ceden pic.twitter.com/DD7kzucTKO — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) July 19, 2026

Dominio mexicano en una final muy disputada

Durante las cinco rondas de la prueba, las gemelas Cueva mostraron una sobresaliente sincronización y ejecuciones de gran calidad, manteniéndose entre las mejores parejas desde el inicio hasta asegurar el primer lugar con sus últimos clavados.

Este resultado significó la segunda medalla de oro para México dentro de la Copa Zapopan 2026 y confirmó el crecimiento que vive el equipo nacional de clavados con una nueva generación de atletas.

Otra dupla mexicana también dejó buenas sensaciones

La participación mexicana no terminó con el triunfo de Lía y Mía Cueva. La pareja integrada por Zyanya Parra y Rut Páez completó una destacada presentación al finalizar en la cuarta posición con 259.50 puntos, quedándose muy cerca del podio y aportando otra actuación sólida para la delegación nacional.

Una celebración cargada de emoción

Al confirmarse su victoria, las gemelas Cueva se abrazaron en medio del aplauso de los aficionados que llenaron el escenario de Zapopan, en una de las imágenes más emotivas de la jornada.

Además de conquistar el oro, el triunfo tuvo un significado especial para las mexicanas al superar a la representación de China, considerada una de las principales potencias de los clavados a nivel mundial, un resultado que fortalece las expectativas sobre el futuro internacional de ambas deportistas.