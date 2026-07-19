Messi vs. Mbappé: así se define la Bota de Oro del Mundial 2026 si empatan en goles

La pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 sigue abierta. Aunque Kylian Mbappé llega como líder de goleo antes de la Final entre Argentina y España, Lionel Messi todavía tiene la oportunidad de quedarse con el reconocimiento individual más importante para los delanteros del torneo.

El atacante francés cerró su participación con 10 goles y cuatro asistencias, cifras que lo colocan en la cima de la clasificación tras el partido por el tercer lugar. Sin embargo, Messi suma ocho anotaciones y también registra cuatro pases de gol, por lo que aún puede alcanzarlo o incluso superarlo en el duelo por el campeonato.

De acuerdo con el reglamento de la FIFA, el premio al máximo goleador no puede compartirse. Si dos futbolistas terminan con la misma cantidad de goles, el primer criterio para romper el empate será el número de asistencias oficiales, determinadas por el Grupo de Estudio Técnico del organismo.

Si la igualdad persiste después de contabilizar los pases para gol, la FIFA recurre a un segundo criterio: el jugador que haya disputado menos minutos durante el torneo será el ganador de la Bota de Oro. Con esta regla, el organismo busca premiar la mayor eficacia ofensiva de cada futbolista.

Estas normas tienen antecedentes importantes en la historia de los Mundiales. Antes de Estados Unidos 1994, varios jugadores podían compartir el título de máximo goleador. Posteriormente se incorporó el criterio de las asistencias y, antes de Alemania 2006, también se añadió el factor de los minutos jugados para definir cualquier empate.

Uno de los casos más recordados ocurrió en Sudáfrica 2010, cuando Thomas Müller, David Villa, Wesley Sneijder y Diego Forlán finalizaron con cinco goles. El alemán se quedó con la Bota de Oro gracias a sus tres asistencias, superando a sus rivales, que únicamente registraron una.

Con la Final aún por disputarse, Lionel Messi mantiene vivas sus aspiraciones. Si el capitán argentino consigue al menos dos goles frente a España, igualará la cifra de Mbappé y el desenlace dependerá de los criterios de desempate establecidos por la FIFA.