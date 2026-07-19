Tour de Francia 2026: Isaac del Toro remonta, recupera el maillot blanco y escala al tercer lugar

El ciclista mexicano Isaac del Toro protagonizó una de las actuaciones más destacadas de la Etapa 15 del Tour de Francia 2026 al recuperarse de una caída, finalizar en el tercer lugar y escalar al Top 3 de la clasificación general, además de recuperar el maillot blanco que distingue al mejor joven de la competencia.

Con apenas 22 años, el corredor del UAE Team Emirates volvió a demostrar su fortaleza al completar una exigente jornada de 183.9 kilómetros entre Mulhouse y Le Narkstein, recorrido que fue conquistado por el belga Remco Evenepoel, mientras que Tadej Pogacar conservó el liderato de la clasificación general.

Una remontada que lo acerca a los primeros lugares

A falta de unos 20 kilómetros para la meta, Isaac del Toro se vio involucrado en una caída múltiple que también provocó el abandono del danés Jonas Vingegaard, quien tuvo que ser trasladado a un hospital tras el incidente.

Pese al contratiempo, el mexicano logró reincorporarse al pelotón, resistió las exigencias de la montaña y lanzó un ataque en el tramo final que le permitió terminar en el podio, junto a Pogacar y Evenepoel. Gracias a este resultado pasó del séptimo al tercer lugar de la clasificación general.

Recupera el maillot blanco

El gran desempeño de Isaac del Toro también le permitió recuperar el maillot blanco, reconocimiento que identifica al mejor ciclista menor de 26 años del Tour de Francia, consolidándose como una de las principales figuras jóvenes del ciclismo mundial.

Con seis etapas por disputar, el mexicano continúa en la pelea por cerrar una actuación histórica en una de las competencias más importantes del calendario internacional.

¿Cuándo se corre la Etapa 16 del Tour de Francia 2026?

La actividad del Tour de Francia 2026 se reanudará el martes 21 de julio con la Etapa 16, una contrarreloj individual de 26.1 kilómetros entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains, única prueba de este tipo en la presente edición y que podría generar movimientos importantes en la clasificación general.