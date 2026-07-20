Así fue la celebración del triunfo de España en el Malecón Tajamar de Cancún

Aficionados de la selección de España celebraron en el Fut Fest, realizado en el Malecón Tajamar, el campeonato obtenido por su representativo tras vencer 1-0 a Argentina, en una final que mantuvo la emoción hasta el último minuto.

Desde temprana hora, seguidores del conjunto argentino comenzaron a llegar al citado sitio con camisetas albicelestes, por lo que las dos gradas del recinto rápidamente se llenaron, en su mayoría, con simpatizantes sudamericanos y turistas de ese país que disfrutan sus vacaciones en Cancún.

También acudieron aficionados con playeras de la selección mexicana y un reducido grupo de seguidores del representativo español, quienes portaban camisetas y banderas para alentar a su equipo.

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El ambiente estuvo dominado por los colores blanco y azul celeste, debido a la amplia presencia de seguidores argentinos, quienes confiaban en que el conjunto encabezado por Lionel Messi levantaría el título.

Sin embargo, los simpatizantes españoles mantenían la confianza en su selección, que mostró un planteamiento defensivo sólido y logró contener al ataque liderado por Messi.

Por su parte, el conjunto ibérico generó mayor peligro con un ataque encabezado por Lamine Yamal, cuyas llegadas inquietaron a la afición argentina, que poco a poco comenzó a mostrar preocupación conforme transcurrían los minutos. El ambiente cambió con el espectáculo del medio tiempo, en el que participaron Justin Bieber, Madonna, Shakira y el grupo surcoreano BTS.

Antes del inicio de la segunda mitad, el espectáculo devolvió el entusiasmo a los asistentes en la que Argentina siguió sin encontrar claridad frente al arco rival debido a la presión ejercida por la defensa española.

Al minuto 106, los ibéricos gritaron de alegría con el primer y único gol. / Rafael García

El encuentro se extendió hasta los tiempos extra y, al minuto 106, Ferran Torres marcó el único gol del partido. El delantero aprovechó un rebote tras un disparo que se estrelló en el poste izquierdo para enviar el balón al fondo de las redes y decretar el 1-0 definitivo.

La anotación desató la euforia entre los seguidores de España y varios aficionados mexicanos que portaban la playera del Tri, mientras la tristeza se apoderó de los simpatizantes argentinos.

En la segunda parte del tiempo suplementario fue anulado un gol a Lamine Yamal. Argentina intentó reaccionar y generó varias oportunidades de peligro que no logró concretar. Al concluir el encuentro, los seguidores españoles festejaron el campeonato, mientras algunos aficionados de Lionel Messi no pudieron contener el llanto al verlo en la pantalla con lágrimas en los ojos, en lo que podría representar su última Copa del Mundo.

El Ayuntamiento priorizó la zona futbolera

Con un operativo especial desplegado en el Malecón Tajamar para inhibir el ambulantaje irregular durante la jornada final del “Fut Fest”, autoridades municipales concentraron sus esfuerzos en garantizar el orden y la seguridad de los miles de asistentes que acudieron al evento.

La Dirección de Comercio y Servicios en la Vía Pública del Ayuntamiento de Benito Juárez realizó mil 294 verificaciones durante el primer semestre del 2026, como parte de las acciones para supervisar la actividad comercial en calles, tianguis y zonas de alta afluencia del municipio. De acuerdo con el reporte oficial, entre el 1 de enero y el 30 de junio se levantaron 682 actas, se aplicaron 196 multas a comerciantes irregulares o que incurrieron en faltas al reglamento -con una recaudación aproximada de 174 mil 550 pesos-, además de inspeccionarse 818 puestos, 168 escuelas y efectuarse 308 recorridos en tianguis. También fueron atendidas 102 quejas y se dio seguimiento a 215 folios ingresados mediante la plataforma de Atención Ciudadana.

No obstante, este despliegue también generó señalamientos entre comerciantes y habitantes, quienes consideraron que la atención en Tajamar provocó una disminución de la vigilancia en otros puntos de Cancún. Entre las zonas donde reportan mayor presencia de comercio informal destacan la avenida José López Portillo, Los Tules, Villas Otoch y otros sectores del norte de la ciudad, donde vecinos aseguraron que la supervisión ha sido menos constante durante las últimas semanas.

“No han pasado por acá (José López Portillo). La última vez que los vi fue cuando todavía estaban en clases los niños y retiraron a algunos comerciantes ambulantes con triciclos”, comentó Laura González, ama de casa.

Seguidores de Messi, entre ellos niños, no pudieron evitar la tristeza / Rafael García

“En esta zona de Tajamar sí los veo porque hemos venido a disfrutar los partidos, pero vivimos por ‘El Torito’ y nunca los he visto por allá. Creo que se concentran aquí por el Mundial, pero ojalá mañana ya vigilen otros sitios, porque hay mucho comercio informal”, expresó Evaristo.

Vendedores de alimentos y artículos deportivos lamentaron la conclusión de la justa mundialista, pues aseguró que les generó importantes ingresos. “A mí me encantó. Además del ambiente y los partidos, te llevas un buen dinerito. Qué pena que hoy termina”, comentó la comerciante Alejandra.

Las hermanas Jimena y Sofía, quienes instalaron un puesto de marquesitas, coincidieron en que este tipo de actividades debería realizarse con mayor frecuencia. “No nos dedicamos a esto, pero la verdad es que se vende muy bien. Viene mucha gente y hasta ya nos gusta el futbol”, señalaron.