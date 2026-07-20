Presidenta Sheinbaum revela por qué asistió a la final del Mundial 2026 y de qué habló con Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que decidió asistir a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 después de recibir una invitación personal de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante la conferencia matutina de este lunes 20 de julio, desde Palacio Nacional, la mandataria detalló que inicialmente había considerado no acudir al encuentro entre España y Argentina, disputado el domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. La FIFA identifica oficialmente el recinto como Estadio Nueva York-Nueva Jersey.

¿Por qué Sheinbaum asistió a la final del Mundial 2026?

Sheinbaum relató que el viernes sostuvo una llamada telefónica con Trump, quien le preguntó directamente si viajaría a la final y le confirmó que tenía un lugar junto a los representantes de los países anfitriones.

“Lo cortés no quita lo valiente”, señaló la presidenta al explicar que, tras la invitación, tomó la decisión de viajar desde Cancún hacia la zona de Nueva York.

Noticia Destacada Entre mariachis y aplausos, Sheinbaum llega a Nueva York para asistir a la Final del Mundial 2026

El vuelo comercial que utilizaría fue cancelado debido a una tormenta eléctrica. Ante la falta de otras opciones, solicitó apoyo para trasladarse en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional. La delegación mexicana llegó durante la madrugada del domingo.

La asistencia representó el primer encuentro presencial reciente entre Sheinbaum y Trump, en un contexto marcado por las conversaciones comerciales y de seguridad entre México y Estados Unidos.

Sheinbaum y Trump hablaron sobre comercio y el T-MEC

Aunque las conversaciones fueron breves, Sheinbaum tuvo oportunidad de comentar asuntos comerciales con Trump y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

La mandataria indicó que los tres abordaron el inicio de una nueva ronda de conversaciones sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC. Sheinbaum espera que durante esta semana se concreten algunos acuerdos relacionados con el proceso.

También dialogó con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer; el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el secretario de Estado, Marco Rubio. Greer tiene a su cargo la representación comercial de Estados Unidos y participa en las negociaciones vinculadas con la revisión del tratado regional.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein señaló que asistió al partido de la final del #Mundial2026 tras recibir una invitación directa del presidente de #EEUU, #DonaldTrump, y destacó las breves conversaciones que mantuvo con miembros de su gabinete y mandatarios sobre… pic.twitter.com/0yYciHSRhy — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 20, 2026

Destaca coordinación entre México, Estados Unidos y Canadá

Sheinbaum calificó el encuentro como cordial y destacó la coordinación de México, Estados Unidos y Canadá durante la organización de la Copa Mundial.

En el palco también coincidió con el rey Felipe VI, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y otras autoridades internacionales. Después del partido, la presidenta mexicana participó en la ceremonia de premiación, en la que España recibió el trofeo tras vencer a Argentina.

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