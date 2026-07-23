Argentina atraviesa un momento de fuerte tensión institucional. A solo tres días de haber disputado la final de la Copa del Mundo, donde la Albiceleste cayó y perdió el título, la AFA vuelve a quedar bajo la lupa. De acuerdo con lo publicado por Infobae, el FBI retuvo el avión de la selección en el aeropuerto JFK de Nueva York con el objetivo de confiscar pertenencias de directivos de la entidad, entre ellos Claudio "Chiqui" Tapia, presidente del organismo, y Pablo Toviggino, tesorero, como parte de una investigación por presunto fraude y desvío de capitales junto a los empresarios Diego Lucero y Javier Faroni.

Las teorías sobre un supuesto amaño en el resultado de la final, impulsadas por algunos medios argentinos, podrían estar funcionando como cortina de humo frente al escándalo real que enfrenta la AFA. En un nuevo capítulo del caso conocido como AFA-Gate, el gobierno estadounidense intensifica su ofensiva legal contra Tapia y su equipo cercano.

Los directivos fueron citados a declarar ante la Corte del Distrito Sur de Florida el próximo 30 de julio, en el marco de la investigación sobre TourProdEnter, una empresa con sede en Florida señalada como el principal vehículo para el lavado y desvío de fondos provenientes de los contratos de patrocinio de la selección, vigentes desde el Mundial anterior hasta el de 2030. Se calcula que esta compañía retuvo cerca del 30% de los ingresos comerciales de la AFA durante ese periodo.

Según la información revisada por Infobae, la investigación —que ya derivó en la incautación de teléfonos y dispositivos— comenzó a tomar forma durante el propio Mundial, cuando agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia empezaron a rastrear el entramado financiero utilizado para manejar los contratos comerciales internacionales de la entidad. Las operaciones bajo la lupa superarían los 300 millones de dólares.

Voceros cercanos a Tapia negaron las acusaciones, calificándolas de infundadas. Su abogado, Mariano Lizardo, aseguró haber hablado directamente con el dirigente y sostuvo que la citación no se produjo. En el mismo sentido se pronunció el representante legal de Toviggino, Marcelo Rocchetti, quien afirmó que su cliente no recibió notificación judicial alguna, ni de tribunales argentinos ni estadounidenses.

TourProdEnter, sociedad constituida por Faroni y su esposa Erica Gillette, fue designada por Tapia como agente exclusivo para el cobro de contratos internacionales de la AFA, así como para recibir ingresos por patrocinios, derechos comerciales y partidos amistosos de la selección, además de cobrar comisiones por logística y gestión.

De acuerdo con documentos bancarios citados en la investigación, los fondos de la AFA circularon por cuentas abiertas en instituciones como Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank. En una sola de esas cuentas se habrían movido cerca de 14 millones de dólares provenientes de contratos en Asia, Europa y el Golfo Pérsico, con un tiempo de permanencia de apenas 24 a 72 horas antes de ser transferidos a otros destinos.

Ninguno de los montos investigados habría sido declarado en los balances oficiales de la AFA. A esto se suman otras irregularidades, como el decomiso de más de 50 vehículos de lujo y una propiedad en Villa Rosa valorada en más de 20 millones de dólares, registrada a nombre de un testaferro vinculado a Tapia.

Postura oficial de la AFA

A través de un comunicado, la AFA buscó desmentir parte de la información difundida. La institución precisó que el documento citado por los medios no constituye una citación formal dirigida a Tapia ni a Toviggino, sino un requerimiento a un tercero para comparecer ante un Gran Jurado y aportar documentación relacionada con distintas personas, entre ellas autoridades de la propia entidad.

La AFA agregó que dicho documento no implica ninguna medida personal contra sus directivos, no ordena su comparecencia ni establece obligaciones procesales, y tampoco registra diligencias de incautación de bienes. La institución advirtió que la difusión de información inexacta genera desinformación y afecta el honor de personas e instituciones.

Nota de verificación periodística: Este texto se basa en información publicada originalmente por Infobae; varios de los señalamientos (montos, cuentas bancarias, bienes incautados) provienen de esa fuente y aún no han sido confirmados de forma independiente por otras instituciones oficiales. Se recomienda mantener la atribución a Infobae en el cuerpo del texto y dar espacio equilibrado a la versión de la AFA, tal como se hizo aquí, dado que se trata de acusaciones judiciales en curso.