México vs. Sudáfrica, entre los partidos señalados por apuestas deportivas en el Mundial 2026

El partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica fue incluido en un informe preliminar del Grupo de Copenhague, organismo especializado en la prevención y detección de la manipulación de competiciones deportivas, al presentar una "alerta amarilla" por posibles irregularidades relacionadas con los mercados de apuestas.

De acuerdo con información publicada por The Athletic, que cita fuentes con acceso al reporte, el encuentro forma parte de un grupo de siete partidos que serán revisados por presentar comportamientos considerados inusuales durante la Copa del Mundo.

El documento señala que una de las acciones que llamó la atención fue la tarjeta roja mostrada al futbolista sudafricano Themba Zwane al minuto 84 del encuentro. No obstante, hasta el momento no se han dado a conocer detalles que expliquen por qué esa jugada derivó en la activación de la alerta.

El Grupo de Copenhague, integrado al Convenio Macolin del Consejo de Europa, se dedica a combatir el amaño de partidos mediante el análisis de información sobre apuestas deportivas y otros indicadores que puedan sugerir comportamientos atípicos.

Según el organismo, las alertas se clasifican en cuatro niveles: verde, cuando no existe riesgo; amarillo, que representa una vigilancia preventiva; naranja, que indica una alerta elevada, y rojo, reservado para situaciones de máxima preocupación.

En este caso, el aviso amarillo no significa que exista manipulación comprobada del partido. El reporte únicamente indica la presencia de elementos que justifican un seguimiento más detallado por parte de las autoridades competentes.

El especialista en regulación de apuestas Christian Kalb, quien colaboró anteriormente con el Grupo de Copenhague, explicó que este tipo de alertas pueden originarse por cambios inesperados en las probabilidades, movimientos inusuales en los mercados o información que requiera verificación, sin que ello implique necesariamente la existencia de un amaño.

Hasta ahora, la FIFA no ha anunciado la apertura de un procedimiento disciplinario relacionado con el encuentro entre México y Sudáfrica, mientras se espera que en los próximos días o semanas se conozcan más detalles sobre los resultados de esta revisión.