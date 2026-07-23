¿Quién juega hoy en la Liga MX 2026? Partidos de este 24 de julio, horarios y dónde ver en vivo

La actividad del Apertura 2026 continuará del 24 al 26 de julio con los siete encuentros restantes de la Jornada 2, luego de que Cruz Azul y Toluca adelantaran sus compromisos para preparar el duelo por el Campeón de Campeones.

El calendario sufrió modificaciones debido a que la Máquina y los Diablos Rojos disputarán el título este sábado 25 de julio. Por esa razón, ambos equipos jugaron el pasado martes 21 de julio: Cruz Azul venció 2-1 a Puebla, mientras que Toluca cayó 2-1 ante Pumas.

Gracias a ese triunfo, Cruz Azul se convirtió en el líder provisional del torneo con seis puntos, siendo el único equipo con paso perfecto tras dos jornadas disputadas.

Por detrás de los celestes aparecen Pachuca, Tijuana, Atlas, Toluca, Monterrey, Necaxa, América, Puebla y Pumas, todos con tres unidades, por lo que varios clubes tendrán la oportunidad de igualar al líder durante el fin de semana.

Partidos restantes de la Jornada 2

Viernes 24 de julio

Tijuana vs León

Hora: 21:00 (tiempo del centro de México)

21:00 (tiempo del centro de México) Transmisión: FOX y FOX One

Atlante vs América

Hora: 21:00 (tiempo del centro de México)

21:00 (tiempo del centro de México) Transmisión: Azteca 7, ESPN y Disney+ Premium

El resto de los encuentros correspondientes a la segunda fecha se disputarán entre el sábado 25 y el domingo 26 de julio, completando así una jornada marcada por el ajuste del calendario debido al Campeón de Campeones entre Cruz Azul y Toluca.