Atlas alista una nueva casa con un moderno estadio en Guadalajara

El Atlas trabaja en uno de los proyectos más importantes de su historia. Como parte de la reestructuración encabezada por Grupo Prodi, la directiva ya analiza la construcción de un nuevo estadio que marcaría el inicio de una nueva etapa para los Rojinegros y que podría convertirse en su casa en los próximos años.

De acuerdo con información de Mediotiempo, el futuro inmueble tendría una capacidad aproximada para 30 mil aficionados y formaría parte de un desarrollo integral impulsado por el empresario José Miguel Bejos, con la intención de ofrecer instalaciones modernas tanto para el club como para su afición.

El proyecto contempla que el nuevo estadio de Atlas sea construido en un terreno ubicado entre Avenida Olímpica y Avenida Revolución, en Guadalajara. Además del recinto deportivo, el plan incluye un estacionamiento, una plaza comercial, un hotel y otros espacios que complementarán el complejo.

La inversión prevista busca dotar al estadio de tecnología de última generación, tanto en el terreno de juego como en las tribunas, con el objetivo de mejorar la experiencia de los aficionados y colocar al inmueble entre los más modernos del futbol mexicano.

El predio donde se desarrollaría la obra pertenece al Municipio de Guadalajara y se encuentra junto al Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), de la Universidad de Guadalajara. Según las versiones, la institución educativa también tendría participación en el desarrollo comercial que acompañará al proyecto.

El terreno tiene una historia ligada al deporte y al entretenimiento, ya que anteriormente albergó el Estadio Tecnológico, donde jugaron los Charros de Jalisco en la década de los 90. En años recientes, el espacio ha sido utilizado principalmente para la instalación de circos y otros espectáculos temporales.

Aunque el proyecto ya cuenta con bocetos, estudios preliminares y estimaciones financieras, aún falta avanzar en las etapas de planeación y ejecución. Hasta el momento, Grupo Prodi no ha emitido un posicionamiento oficial sobre la construcción del estadio.

Mientras se define el futuro del proyecto, el Atlas continuará disputando sus partidos como local en el Estadio Jalisco, recinto que seguirá siendo su hogar hasta que el nuevo inmueble esté listo, un escenario que podría concretarse en un plazo estimado de dos a tres año