Zinedine Zidane toma las riendas de la Selección de Francia; ¿Cuándo será presentado?

La espera terminó. Zinedine Zidane será presentado oficialmente el próximo martes como nuevo director técnico de la Selección de Francia, dando inicio a una nueva etapa en una de las escuadras más poderosas del futbol internacional.

La Federación Francesa de Futbol (FFF) confirmó que la presentación se realizará a partir de las 11:00 horas tiempo del centro de México en su sede, donde el exfutbolista y multicampeón comparecerá por primera vez ante los medios como responsable del conjunto nacional.

Durante el acto, Zinedine Zidane firmará un contrato con vigencia de cuatro temporadas, vínculo que lo mantendrá al frente de Francia hasta el año 2030, con el objetivo de liderar el proyecto rumbo a la próxima Copa del Mundo.

La llegada del histórico exmediocampista representa uno de los movimientos más esperados en el futbol francés. Tras una brillante carrera como jugador y una exitosa trayectoria como entrenador a nivel de clubes, Zidane asume ahora el desafío de dirigir a la selección de su país en busca de nuevos títulos internacionales.