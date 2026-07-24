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Promesas del Muay Thai en Champotón van por pase a la Selección Nacional en Tlaxcala

Mateo Méndez y Zuri Colorado viajarán a Tlaxcala para competir en el Campeonato Metropolitano de Muay Thai 2026, donde buscarán un lugar en la selección nacional.

Por Jorge May

24 de jul de 2026

1 min

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Campeones de Champotón competirán en Tlaxcala por un lugar en la selección nacional
Campeones de Champotón competirán en Tlaxcala por un lugar en la selección nacional / Jorge May

Los jóvenes deportistas Mateo Felipe Méndez López y Zuri Colorado Gómez se preparan para viajar a Tlaxcala, donde participarán en el Campeonato Metropolitano de Muay Thai 2026, con el objetivo de buscar un espacio en la selección nacional de México. Este evento tendrá verificativo los días 1 y 2 de agosto en el municipio de Apizaco, Tlaxcala.

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Ambos son estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (Cetis) 82 de Champotón y forman parte de la nueva generación de atletas que destacan en esta disciplina de combate.

Con apenas 15 años, Zuri Colorado llega a este evento con una destacada trayectoria, al ser campeona nacional durante tres años consecutivos en competencias celebradas en Oaxtepec, Morelos; Monterrey y Ciudad de México. En esta ocasión competirá en la categoría K16, dentro de la división de 42 kilogramos.

Por su parte, Mateo Méndez, de 16 años, ostenta los títulos de campeón estatal, regional y peninsular. En Tlaxcala buscará ampliar su palmarés al participar en la categoría K18, dentro de la división de 45 kilogramos.

Ambos deportistas afinan su preparación física y técnica con la mira puesta en obtener buenos resultados en esta importante justa nacional y continuar creciendo como dos de las promesas del Muay Thai en Champotón.

JGH

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