México Sub-20 prepara rotaciones ante Guatemala para llegar completo a los cuartos de final

La Selección Mexicana Sub-20 afrontará su último compromiso de la fase de grupos del Premundial de la CONCACAF con la tranquilidad de haber asegurado el liderato del Grupo B. Con el pase a la siguiente ronda en la bolsa, el cuerpo técnico analiza realizar modificaciones en el once titular para preservar a sus jugadores de cara al duelo que definirá el acceso a la Copa del Mundo Sub-20.

El entrenador Alex Diego dejó claro que el equipo cuenta con un plantel amplio y competitivo, por lo que no descarta dar minutos a futbolistas que han tenido menor participación. El objetivo es llegar con el grupo en las mejores condiciones físicas al compromiso de cuartos de final, instancia en la que una victoria otorgará uno de los cuatro boletos mundialistas disponibles para la región.

Con el primer lugar del sector ya asegurado, el encuentro frente a Guatemala servirá para mantener el ritmo de competencia, probar variantes tácticas y administrar las cargas de trabajo. La prioridad del combinado nacional es evitar un desgaste innecesario antes del partido más importante del torneo.

Uno de los cambios obligados será en la portería, ya que Juan Liceaga no podrá disputar el encuentro tras ser expulsado en la victoria sobre Costa Rica. Su lugar será ocupado por Cristo Navarrete, quien dejó buenas sensaciones al ingresar durante ese partido con un par de intervenciones clave que ayudaron a conservar la ventaja.

El estratega mexicano respaldó la actuación de su arquero suplente y aseguró que su rendimiento no fue una sorpresa, pues el seguimiento constante que realiza el cuerpo técnico les permite conocer el nivel de cada integrante del plantel. Para Alex Diego, la respuesta de Navarrete confirma la profundidad y competitividad del grupo.

El triunfo por 2-0 sobre Costa Rica también fortaleció la confianza del equipo, ya que México logró imponerse pese a jugar buena parte del encuentro con un hombre menos tras la expulsión de su guardameta titular. Esa capacidad para resolver escenarios adversos refuerza la idea de que el Tricolor cuenta con suficientes variantes para afrontar cualquier desafío.

Ahora, la misión será encontrar el equilibrio entre mantener el nivel competitivo y cuidar el estado físico de los jugadores. Aunque el duelo frente a Guatemala representa el cierre de la fase de grupos, todas las miradas están puestas en los cuartos de final, donde la Selección Mexicana Sub-20 buscará dar el paso definitivo para asegurar su presencia en el próximo Mundial Sub-20.