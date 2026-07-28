Licencia permanente CDMX dejará de expedirse en 2027: Te decimos fecha límite, costo y requisitos

Las personas interesadas en obtener la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México tendrán hasta el cierre de 2026 para completar el trámite, pues el programa dejará de operar a partir de 2027.

Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas capitalino, informó que la medida continuará vigente durante los meses restantes del año e invitó a los conductores a no esperar hasta los últimos días para solicitar el documento.

El programa fue retomado en noviembre de 2024 por el Gobierno de Clara Brugada y se extendió durante todo 2026 debido a la demanda registrada. La licencia mantiene un costo de mil 500 pesos, sin aumento respecto al año anterior.

¿Cuál es la fecha límite para tramitar la licencia permanente en CDMX?

La licencia permanente podrá solicitarse durante todo 2026. Esto significa que las personas interesadas deberán iniciar y completar el procedimiento antes de que termine el año.

El sistema oficial de trámites vehiculares de la Secretaría de Movilidad confirma que el programa estará disponible durante todo 2026. Hasta el 23 de julio, las autoridades capitalinas reportaron más de 2 millones 86 mil documentos expedidos desde su puesta en marcha.

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Una parte de las licencias se ha generado en formato digital mediante la cuenta Llave CDMX, aunque las personas también pueden solicitar la impresión del plástico en módulos de la Secretaría de Movilidad o centros de servicio de la Tesorería.

¿Cuánto cuesta y qué requisitos piden para obtenerla?

El costo oficial de expedición o reposición de la licencia permanente Tipo A es de mil 500 pesos. Para realizar el trámite se requiere:

Una identificación oficial vigente Comprobante de domicilio Línea de captura pagada

Quienes nunca hayan tenido una licencia expedida por la Ciudad de México deberán aprobar una evaluación teórica de conocimientos viales. Este requisito también aplica a personas con licencia de otra entidad que no tengan antecedentes en el registro capitalino.

El proceso digital se realiza mediante Llave CDMX Expediente. Después de iniciar sesión, el usuario debe seleccionar el trámite, elegir la forma de pago y cargar los documentos solicitados. Una vez reflejado el pago, recibirá una constancia con su nuevo número de licencia.

No lo pienses más, tramita tu licencia permanente y deja atrás las renovaciones. 🪪🚘🏍️



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⛓️‍💥https:/licenciapermanente.cdmx.gob.mx pic.twitter.com/h7vhg7FpcG — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) July 26, 2026

¿Quiénes no pueden tramitar la licencia permanente?

El beneficio no está disponible para personas con sentencias firmes por delitos relacionados con hechos de tránsito. Tampoco pueden obtenerlo quienes hayan recibido sanciones graves o recurrentes dentro del programa Conduce sin Alcohol, conforme a las restricciones establecidas por las autoridades capitalinas.

Antes de iniciar el procedimiento también es necesario revisar que no existan adeudos pendientes. La licencia digital tiene la misma validez que el documento físico, pero quienes prefieran el plástico deberán agendar una cita para recogerlo en alguno de los módulos autorizados.

La recomendación del Gobierno de la Ciudad de México es efectuar el trámite con anticipación, debido a que la demanda podría aumentar conforme se acerque el final de 2026.

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