Familiares de las cuatro víctimas en festejos del Ángel recibirán apoyo de 50 mil pesos; así se les entregarán

El Gobierno de la Ciudad de México, ha dado a conocer que sigue en contacto con los familiares de las personas fallecidas durante los festejos en Paseo de la Reforma, tras el pase de la Selección Mexicana a octavos de final en el Mundial 2026.

También se ha informado que se va a hacer la entrega de apoyos económicos y asistencia directa a los familiares de las víctimas. Esto fue confirmado por el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto.

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“En el momento de los hechos, hemos acompañado a las familias, primero con todos los trámites para el reconocimiento de los cuerpos, después los trámites con la Fiscalía y con el Instituto para la Preparación de los Cuerpos, la entrega de los cuerpos; después estuvimos cerca de las familias para el proceso de velatorio y para los apoyos funerarios que terminan el día de hoy”

¿Cuál va a ser el apoyo para las familias de las víctimas?

César Cravioto aseguró que las familias de las víctimas van a tener apoyo económico por medio de diferentes esquemas, los cuales en total van a sumar el monto de 50 mil pesos.

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“Estamos apoyando además de eso con apoyos económicos, un primer apoyo que fue emergente y un segundo apoyo que es asistencial; los dos apoyos suman 50 mil pesos”

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