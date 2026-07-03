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Familiares de las cuatro víctimas en festejos del Ángel recibirán apoyo de 50 mil pesos; así se les entregarán

El Gobierno de la CDMX va a apoyar a las familias de las víctimas que murieron en los festejos del Ángel de la Independencia.

Por Redacción Por Esto!

3 de jul de 2026

1 min

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Familiares de las cuatro víctimas en festejos del Ángel recibirán apoyo de 50 mil pesos; así se les entregarán
Familiares de las cuatro víctimas en festejos del Ángel recibirán apoyo de 50 mil pesos; así se les entregarán / Facebook:César Cravioto Romero

El Gobierno de la Ciudad de México, ha dado a conocer que sigue en contacto con los familiares de las personas fallecidas durante los festejos en Paseo de la Reforma, tras el pase de la Selección Mexicana a octavos de final en el Mundial 2026.

También se ha informado que se va a hacer la entrega de apoyos económicos y asistencia directa a los familiares de las víctimas. Esto fue confirmado por el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto.

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

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“En el momento de los hechos, hemos acompañado a las familias, primero con todos los trámites para el reconocimiento de los cuerpos, después los trámites con la Fiscalía y con el Instituto para la Preparación de los Cuerpos, la entrega de los cuerpos; después estuvimos cerca de las familias para el proceso de velatorio y para los apoyos funerarios que terminan el día de hoy”

¿Cuál va a ser el apoyo para las familias de las víctimas?

César Cravioto aseguró que las familias de las víctimas van a tener apoyo económico por medio de diferentes esquemas, los cuales en total van a sumar el monto de 50 mil pesos.

La presidenta Sheinbaum hizo un llamado a celebrar con responsabilidad en caso de un triunfo de la Selección Mexicana

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“Estamos apoyando además de eso con apoyos económicos, un primer apoyo que fue emergente y un segundo apoyo que es asistencial; los dos apoyos suman 50 mil pesos”

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