Pato O'Ward rompe su sequía y conquista el Gran Premio de Mid-Ohio en IndyCar

Después de una larga espera, Pato O'Ward volvió a celebrar una victoria en la IndyCar. El piloto mexicano se quedó con el triunfo en el Gran Premio de Mid-Ohio, donde protagonizó una carrera estratégica que le permitió superar a su compañero Christian Lundgaard y sumar su primer éxito de la temporada 2026.

El regiomontano, integrante del equipo Arrow McLaren, arrancó desde la segunda posición y mantuvo un duelo constante con Christian Lundgaard, quien lideró buena parte de la competencia. Ambos comenzaron con neumáticos del mismo compuesto y se mantuvieron al frente durante los primeros giros, marcando el ritmo de la carrera.

Uno de los momentos decisivos llegó durante la primera ronda de paradas en pits, cuando O'Ward intentó adelantarse mediante una estrategia de undercut. Sin embargo, Lundgaard respondió de inmediato y consiguió conservar la primera posición tras completar su ingreso a boxes una vuelta más tarde.

La oportunidad para Pato O'Ward apareció en la vuelta 42. El mexicano presionó a su compañero durante varios metros hasta que Lundgaard cometió un pequeño error que abrió el espacio suficiente para concretar el rebase. Desde ese momento, el piloto de Arrow McLaren tomó el liderato y construyó una ventaja que ya no perdería hasta recibir la bandera a cuadros.

🇲🇽 Pato O’Ward conquista Mid Ohio, su primer triunfo en 2026 en IndyCar… y el festejo es con las palabras perfectas. pic.twitter.com/2PfdgyyJhN — Alberto Lati (@albertolati) July 5, 2026

El podio quedó encabezado por O'Ward, seguido por Lundgaard, mientras que Kyle Kirkwood, del equipo Andretti Global Racing, finalizó en la tercera posición tras resistir la presión del neerlandés Rinus Veekay.

La victoria también significó el final de una racha de 14 carreras sin triunfos para el mexicano, quien no subía a lo más alto del podio desde la competencia disputada en Toronto durante la temporada anterior. Además, este resultado representa su primer podio del año, luego de quedarse en tres ocasiones a un paso de los primeros lugares.

En el campeonato de IndyCar 2026, Pato O'Ward permanece en la quinta posición con 310 puntos, mientras que el español Alex Palou continúa como líder con 404 unidades, manteniéndose como el principal candidato al título cuando aún restan varias fechas por disputarse.