¿Quién juega hoy en el 2026? Partidos de este 9 de julio, horarios y dónde ver en vivo

La emoción de la Copa del Mundo 2026 continúa este jueves 9 de julio con el inicio de los cuartos de final. Francia y Marruecos protagonizan el primer enfrentamiento de esta ronda en el Boston Stadium, en un partido que enfrentará a una de las grandes favoritas al título contra una de las selecciones revelación del torneo.

Los franceses llegan tras eliminar a Paraguay en los octavos de final, mientras que Marruecos avanzó después de superar a Canadá, manteniendo vivo el sueño de alcanzar las semifinales por segunda ocasión consecutiva en un Mundial.

¿Qué partido del Mundial hay hoy 9 de julio?

Francia vs Marruecos | Cuartos de final

Horario (Centro de México): 14:00 horas

14:00 horas Estadio: Boston Stadium

Boston Stadium Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y ViX Premium

Horarios para Mérida, Campeche y Quintana Roo

Mérida: 14:00 horas

14:00 horas Campeche: 14:00 horas

14:00 horas Quintana Roo: 15:00 horas

¿Dónde ver el Francia vs Marruecos en vivo?

Los aficionados en México podrán seguir el encuentro a través de las siguientes plataformas:

Canal 5 (TV abierta)

(TV abierta) Azteca 7 (TV abierta)

(TV abierta) TUDN (televisión de paga, según la cobertura disponible)

(televisión de paga, según la cobertura disponible) ViX Premium (streaming)

Francia busca confirmar su candidatura

Francia llega como una de las principales favoritas para conquistar el Mundial 2026 gracias a una plantilla repleta de figuras encabezada por Kylian Mbappé. El conjunto europeo intentará imponer su experiencia en instancias decisivas para conseguir el primer boleto a las semifinales.

Por su parte, Marruecos quiere seguir haciendo historia. Después de convertirse en una de las grandes sorpresas del torneo, la selección africana buscará dar otro golpe sobre la mesa eliminando a uno de los máximos aspirantes al campeonato.

Agenda del Mundial 2026 para hoy 9 de julio

14:00 horas | Francia vs Marruecos | Cuartos de final

El vencedor avanzará a las semifinales del Mundial 2026 y quedará a solo dos partidos de conquistar el título de la Copa del Mundo.