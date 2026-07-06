Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: etapas, calendario y dónde ver EN VIVO

El mexicano Isaac del Toro competirá junto al UAE Team Emirates XRG y buscará apoyar a Tadej Pogačar mientras pelea por el maillot blanco.

El momento más importante en la carrera de Isaac del Toro ya comenzó. El ciclista mexicano disputa por primera vez el Tour de Francia 2026, la competencia más prestigiosa del ciclismo mundial, donde recorrerá 21 etapas con el objetivo de consolidarse entre los mejores corredores del planeta.

El bajacaliforniano forma parte del UAE Team Emirates XRG, escuadra encabezada por el esloveno Tadej Pogačar. Dentro del equipo, Isaac del Toro tendrá la misión de respaldar a su líder en la lucha por el maillot amarillo, aunque también intentará destacar en la clasificación de los jóvenes para pelear por el maillot blanco.

La edición 113 del Tour de Francia arrancó el 4 de julio en Barcelona con una contrarreloj por equipos, un formato que no inauguraba la carrera desde hace más de 50 años. El recorrido atravesará carreteras de España y Francia antes de concluir el próximo 26 de julio con la tradicional llegada a los Campos Elíseos de París.

El trazado incluye 21 etapas, divididas en siete recorridos llanos, cuatro de media montaña, ocho de montaña, una contrarreloj por equipos y una contrarreloj individual. Además, los ciclistas afrontarán dos jornadas de descanso antes de encarar el cierre de la competencia.

Calendario completo de Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026

Etapa 1: Contrarreloj por equipos | 4 de julio | Barcelona – Barcelona | 19.6 km

Contrarreloj por equipos | | Barcelona – Barcelona | Etapa 2: Ondulada | 5 de julio | Tarragona – Barcelona | 168.5 km

Ondulada | | Tarragona – Barcelona | Etapa 3: Montaña | 6 de julio | Granollers – Les Angles | 195.9 km

Montaña | | Granollers – Les Angles | Etapa 4: Ondulada | 7 de julio | Carcassonne – Foix | 181.9 km

Ondulada | | Carcassonne – Foix | Etapa 5: Llana | 8 de julio | Lannemezan – Pau | 158.3 km

Llana | | Lannemezan – Pau | Etapa 6: Montaña | 9 de julio | Pau – Gavarnie-Gèdre | 186.2 km

Montaña | | Pau – Gavarnie-Gèdre | Etapa 7: Llana | 10 de julio | Hagetmau – Bordeaux | 175.1 km

Llana | | Hagetmau – Bordeaux | Etapa 8: Llana | 11 de julio | Périgueux – Bergerac | 180.4 km

Llana | | Périgueux – Bergerac | Etapa 9: Ondulada | 12 de julio | Malemort – Ussel | 185.5 km

Ondulada | | Malemort – Ussel | Etapa 10: Montaña | 14 de julio | Aurillac – Le Lioran | 166.6 km

Montaña | | Aurillac – Le Lioran | Etapa 11: Llana | 15 de julio | Vichy – Nevers | 161.3 km

Llana | | Vichy – Nevers | Etapa 12: Llana | 16 de julio | Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saône | 179.1 km

Llana | | Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saône | Etapa 13: Ondulada | 17 de julio | Dole – Belfort | 205.8 km

Ondulada | | Dole – Belfort | Etapa 14: Montaña | 18 de julio | Mulhouse – Le Markstein Fellering | 155.3 km

Montaña | | Mulhouse – Le Markstein Fellering | Etapa 15: Montaña | 19 de julio | Champagnole – Plateau de Solaison | 183.9 km

Montaña | | Champagnole – Plateau de Solaison | Etapa 16: Contrarreloj individual | 21 de julio | Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains | 26.1 km

Contrarreloj individual | | Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains | Etapa 17: Llana | 22 de julio | Chambéry – Voiron | 174.7 km

Llana | | Chambéry – Voiron | Etapa 18: Montaña | 23 de julio | Voiron – Orcières-Merlette | 185.2 km

Montaña | | Voiron – Orcières-Merlette | Etapa 19: Montaña | 24 de julio | Gap – Alpe d’Huez | 127.9 km

Montaña | | Gap – Alpe d’Huez | Etapa 20: Montaña | 25 de julio | Le Bourg d’Oisans – Alpe d’Huez | 170.9 km

Montaña | | Le Bourg d’Oisans – Alpe d’Huez | Etapa 21: Llana | 26 de julio | Thoiry – París (Campos Elíseos) | 133 km

¿Dónde ver a Issac del Toro en el Tour de Francia 2026?

Los aficionados mexicanos podrán seguir todas las etapas del Tour de Francia 2026 a través de ESPN, además de consultar la clasificación general, resultados y estadísticas en el sitio oficial de la competencia conforme avance cada jornada.

Antes del inicio del Tour, Isaac del Toro reconoció que participar en la carrera representa un sueño cumplido. El mexicano aseguró sentirse privilegiado por integrar el mejor equipo del mundo y por tener la oportunidad de trabajar junto a Tadej Pogačar, además de aprender en una competencia de máximo nivel.

El debut dejó sensaciones positivas para Isaac del Toro. Tras la primera etapa, el mexicano cruzó la meta junto a su equipo y se ubicó en el sexto lugar de la clasificación general, a 26 segundos del líder Jonas Vingegaard, un resultado que le permite comenzar con confianza una carrera que aún tiene 20 etapas por disputarse.