¿Quién juega hoy?; Partidos del 1 de agosto, horarios y dónde ver en vivo

La actividad futbolística continúa este sábado 1 de agosto con una intensa jornada que combina la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX y el arranque de una nueva fecha en la Liga Premier de Rusia, donde podrían tener participación los mexicanos César Montes y Luis Chávez.

En México, Tigres, León, Pachuca, Cruz Azul y Atlante saltarán a la cancha en busca de tres puntos importantes, mientras que en Europa los reflectores también estarán sobre los futbolistas mexicanos que militan en el futbol ruso.

Partidos de hoy: horarios y dónde ver EN VIVO

Liga Premier de Rusia

FC Dynamo Majachkalá vs Lokomotiv Moscú

🕤 Centro de México: 9:30 horas

9:30 horas 🕥 Campeche, Mérida y Quintana Roo: 10:30 horas

Baltika Kaliningrad vs Dinamo Moscú

🕦 Centro de México: 11:45 horas

11:45 horas 🕧 Campeche, Mérida y Quintana Roo: 12:45 horas

Liga MX | Jornada 3

Querétaro vs Tigres

🕔 Centro de México: 17:00 horas

17:00 horas 🕕 Campeche, Mérida y Quintana Roo: 18:00 horas

18:00 horas 📺 Transmisión: FOX Sports y FOX One

Atlas vs Monterrey

🕖 Centro de México: 19:05 horas

19:05 horas 🕗 Campeche, Mérida y Quintana Roo: 20:05 horas

20:05 horas 📺 Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

León vs Pachuca

🕖 Centro de México: 19:06 horas

19:06 horas 🕗 Campeche, Mérida y Quintana Roo: 20:06 horas

20:06 horas 📺 Transmisión: Caliente TV

Cruz Azul vs Atlante

🕘 Centro de México: 21:00 horas

21:00 horas 🕙 Campeche, Mérida y Quintana Roo: 22:00 horas

22:00 horas 📺 Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Cruz Azul vuelve a casa

Uno de los encuentros más esperados será el regreso del campeón Cruz Azul al Estadio Banorte, donde recibirá al Atlante con el objetivo de mantenerse en la parte alta de la clasificación del Apertura 2026.

También destaca el duelo entre Atlas y Monterrey en el Estadio Jalisco, mientras que León y Pachuca protagonizarán otra edición del clásico hidalguense, uno de los enfrentamientos más atractivos de la jornada.

En Europa, la atención estará puesta en César Montes con el Lokomotiv Moscú y Luis Chávez con el Dinamo Moscú, quienes buscarán iniciar con el pie derecho una nueva fecha del campeonato ruso.