Cuadrangular de Montaño guía triunfo sobre Quintana Roo

Un cuadrangular de dos carreras por parte de Daniel Montaño en la misma primera tanda, fue una losa que los Tigres de Quintana Roo no se pudieran quitar, por lo que los veracruzanos le ganaron 3-1 a los quintanarroenses, en el primer juego de la última serie como equipo visitante para los caribeños en la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte, la cual se celebra en el estadio Beto Ávila del municipio de Boca del Río.

El pizarrón en este primer compromiso del fin de semana en Veracruz se puso en marcha en el inning de las buenas noches mediante un homerun de Daniel Montaño (14), con el que se llevó por delante a César Isturiz, dándole ventaja de dos carreras a El Águila.

Noticia Destacada Juninho brilla con hat-trick en la contundente victoria de Pumas sobre Juárez

Así transcurrió el desafío, hasta que en la octava entrada Veracruz se alejó 3-0, gracias a un elevado de sacrificio de Roberto Valenzuela, con el que anotó Wynton Benard.

Pero los Tigres no se rindieron y en el noveno episodio se acercaron 1-3, que al final fue la pizarra definitiva, con cuadrangular solitario de Calvin Estrada (8).

La victoria le correspondió a Jonathan Bermúdez (6-5), en labor de siete innings dos tercios, tres hits, siete ponches y una base por bolas; con salvamento para Jonathan Aro (15).

Mientras que el revés se le apuntó al zurdo Alexandro Delgado (1-1), pese a un muy buen trabajo de seis entradas, tres imparables, uno de ellos de vuelta entera, dos anotaciones limpias, dos abanicados y un caminado.

El segundo juego de la serie número 30 y penúltima de la Temporada 2026 de la LMB Banorte, entre El Águila de Veracruz y los Tigres de Quintana Roo, se jugará la noche del sábado 1 de agosto en punto de las 18:00 horas (19:00 horas de Quintana Roo) en el estadio Beto Ávila del Puerto Jarocho.