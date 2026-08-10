¿De qué murió Diana La Cazadora? Esto se sabe sobre la muerte de la luchadora

El mundo de la lucha libre mexicana está de luto tras confirmarse la muerte de Diana La Cazadora, reconocida luchadora tamaulipeca que falleció a los 48 años y dejó una trayectoria de casi tres décadas sobre los cuadriláteros.

La noticia fue difundida este domingo y posteriormente figuras del deporte, entre ellas El Hijo del Santo, expresaron sus condolencias por la pérdida de la deportista, cuyo nombre real era Alma Corina Gutiérrez.

¿De qué murió Diana La Cazadora?

Hasta el momento, no existe una causa de muerte confirmada oficialmente para Diana La Cazadora. Sin embargo, reportes de medios de Tamaulipas y Nuevo León señalan que la luchadora había enfrentado problemas de salud durante las últimas semanas.

De acuerdo con información publicada por El Mañana de Nuevo Laredo, Alma Gutiérrez habría sido hospitalizada aproximadamente un mes antes de su fallecimiento debido a una infección pulmonar.

Diana La Cazadora fue sometida a una cirugía

Los mismos reportes indican que, días antes de su muerte, la luchadora fue sometida a una intervención quirúrgica. Según esa información, su organismo no habría logrado recuperarse del procedimiento.

No obstante, estos datos corresponden a reportes periodísticos y no constituyen una confirmación oficial de la causa del fallecimiento. Hasta ahora, no se han dado a conocer públicamente mayores detalles médicos por parte de la familia.

La noticia de su muerte fue comunicada a personas cercanas por Dalina Gutiérrez, hija de la luchadora, quien informó sobre el fallecimiento a amigos y colegas.

¿Quién era Diana La Cazadora?

Diana La Cazadora nació en Ciudad Madero, Tamaulipas, y formó parte de una generación importante de luchadoras mexicanas que destacaron desde la década de 1990.

Durante casi 30 años construyó una carrera en los cuadriláteros y se ganó el reconocimiento de aficionados y compañeros por su carácter, entrega y pasión por este deporte.

Además de su faceta como luchadora, Alma Corina Gutiérrez también tuvo participación en los medios de comunicación y trabajó como reportera y conductora en Televisa Monterrey.

El Hijo del Santo lamenta su muerte

Entre las primeras personalidades que reaccionaron a la noticia estuvo El Hijo del Santo, quien recordó la trayectoria de Diana La Cazadora y destacó la huella que dejó dentro de la lucha libre femenil.

El luchador señaló que el deporte mexicano se encuentra de luto y envió sus condolencias a la familia, compañeros y aficionados de Alma Gutiérrez.

La muerte de Diana La Cazadora representa la partida de una representante de una generación que contribuyó al crecimiento y reconocimiento de la lucha libre femenil en México. Mientras continúan las muestras de cariño hacia la deportista, los detalles sobre la causa exacta de su fallecimiento permanecen sin confirmación oficial.