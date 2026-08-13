Jornada 4 Liga MX: partidos, horarios y dónde ver en vivo el regreso del Apertura 2026

Después de la pausa provocada por la Leagues Cup 2026, el futbol mexicano está listo para recuperar el protagonismo con una jornada que tendrá actividad durante tres días. La Liga MX regresa con nueve encuentros correspondientes a la Fecha 4 del Apertura 2026.

La jornada tendrá duelos atractivos como Atlas vs Tigres, Santos contra Chivas y Tijuana frente a Cruz Azul, además de la participación de equipos como América, Pumas, Monterrey y Toluca.

¿Cuáles son los partidos de la Jornada 4?

Sábado 15 de agosto

17:00 — Atlante vs Toluca — TUDN, ViX Premium

19:10 — Monterrey vs FC Juárez — Canal 5, TUDN, Layvtime, ViX Premium

21:10 — Atlas vs Tigres — Canal 5, TUDN, Layvtime, ViX Premium

Domingo 16 de agosto

12:00 — Pumas vs Querétaro — ViX Premium

17:00 — América vs Atlético de San Luis — Canal 5, TUDN, Layvtime, ViX Premium

19:10 — Santos vs Chivas — Canal 5, TUDN, ESPN, Disney+, ViX Premium, Layvtime

21:00 — Tijuana vs Cruz Azul — FOX One, FOX+

Lunes 17 de agosto

19:00 — Necaxa vs León — FOX One

21:00 — Pachuca vs Puebla — FOX One

Atlante vs Toluca

La actividad comenzará con Atlante frente a Toluca en el Estadio Banorte. Los Potros buscarán aprovechar su condición de locales, mientras que los Diablos Rojos intentarán sumar para mantenerse entre los equipos protagonistas del torneo.

Monterrey vs FC Juárez

En el Gigante de Acero, Monterrey recibirá a FC Juárez. Rayados buscará hacer valer su localía ante unos Bravos que intentarán conseguir un resultado positivo en una de las plazas más complicadas de la Liga MX.

Atlas vs Tigres

El sábado por la noche llegará uno de los encuentros más esperados: Atlas vs Tigres en el Estadio Jalisco. Los rojinegros tratarán de hacerse fuertes ante su afición, mientras que los felinos buscarán demostrar su capacidad para competir nuevamente por los primeros puestos.

Pumas vs Querétaro

El domingo al mediodía, Pumas se presentará ante su afición para recibir a Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario. El conjunto auriazul buscará aprovechar su localía y sumar tres puntos frente a los Gallos.

América vs Atlético de San Luis

Más tarde llegará el turno de América, que enfrentará al Atlético de San Luis. Las Águilas intentarán imponer condiciones y mantenerse cerca de la zona alta del Apertura 2026.

Santos vs Chivas

El Estadio Corona será escenario de otro de los duelos destacados de la fecha con Santos Laguna vs Chivas. Ambos clubes buscarán una victoria que les permita tomar impulso en el arranque del campeonato.

Tijuana vs Cruz Azul

En la frontera, Tijuana se medirá con Cruz Azul en el Estadio Caliente. Xolos tratará de aprovechar su cancha, mientras que La Máquina buscará trasladar su buen momento al regreso del torneo mexicano.

Necaxa vs León

La jornada continuará el lunes con Necaxa vs León en el Estadio Victoria. Los Rayos intentarán sacar ventaja de jugar en casa, mientras que La Fiera buscará sumar para mejorar su posición en la clasificación.

Pachuca vs Puebla

El cierre de la Jornada 4 estará a cargo de Pachuca y Puebla en el Estadio Hidalgo. Los Tuzos buscarán quedarse con los tres puntos ante una Franja que tendrá el reto de conseguir unidades como visitante.