Rod Stewart anuncia la cancelación de su gira por México: Así puedes pedir tu reembolso

Desde hace un tiempo, se sabe que Rod Stewart anunció algunos conciertos en nuestro país, los cuales estaban programados para el 9 de septiembre en Monterrey, 11 de septiembre en Guadalajara y 13 de septiembre en Ciudad de México.

Sin embargo, las cosas se pusieron muy tensas cuando se dio a conocer por parte de OCESA que el cantante no va a venir a nuestro país, por lo que anunció la forma en que las personas pueden pedir su reembolso.

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¿Por qué no va a venir Rod Stewart a México?

De acuerdo con lo que se sabe, el famoso se sometió a un procedimiento médico en donde le pusieron un stent coronario. Aunque los médicos están satisfechos con la operación y la evolución que ha tenido Rod Stewart, han pedido que el cantante tenga cuatro semanas de descanso.

“Me siento mejor y estoy recuperándome muy bien. Quiero agradecer a los médicos, enfermeras y a todas las personas que me han cuidado de manera extraordinaria. Estoy profundamente decepcionado por tener que perderme estos shows y lamento mucho no poder estar con mis fans, pero espero volver muy pronto a los escenarios para pasarla bien con todos ustedes nuevamente”.

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¿Cómo pedir tu reembolso?

Para las personas que compraron sus boletos, van a recibir su reembolso automáticamente en la tarjeta con la que realizaron la compra. Y quienes optaron por una taquilla, podrán solicitar el reembolso en el lugar de la compra en los próximos días.

Sin embargo, tendrán que presentar los boletos en buenas condiciones, llevar una identificación oficial y la forma en la que hicieron el pago, el proceso va a comenzar 48 horas después de que se anunció la cancelación.

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