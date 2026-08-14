Universidad Anáhuac anuncia a la Hormiga González como su "nuevo fichaje"

Mientras continúa construyendo su carrera en las canchas, Armando “La Hormiga” González decidió abrirse espacio para otra faceta y convertirse también en estudiante universitario.

El delantero de Chivas y seleccionado mexicano se incorporará a la Universidad Anáhuac Mayab, donde cursará la licenciatura en Deporte y Bienestar mediante una modalidad que le permitirá continuar con sus actividades profesionales.

¿Qué estudiará La Hormiga González?

La institución confirmó que La Hormiga González formará parte de la licenciatura en Deporte y Bienestar, programa que cursará a distancia debido a sus compromisos como futbolista profesional.

La noticia fue compartida por Anáhuac Online, que le dio la bienvenida al atacante y destacó la oportunidad de acompañarlo en esta nueva etapa de su formación.

La Hormiga González estudiará en línea

Por sus compromisos con Chivas y la Selección Mexicana, el futbolista optó por una modalidad en línea, con la que podrá avanzar en sus estudios sin descuidar entrenamientos, partidos y concentraciones.

La decisión representa una forma de combinar su desarrollo dentro del futbol profesional con una preparación académica que podría ser importante para su futuro fuera de las canchas.

Gilberto Mora también eligió la Universidad Anáhuac

La llegada de La Hormiga González no es la única relacionada con el futbol mexicano. Antes, la institución anunció que Gilberto Mora también continuaría con su preparación universitaria.

A diferencia del delantero de Chivas, Gilberto Mora eligió la licenciatura en Administración de Empresas en la Anáhuac, igualmente bajo el esquema de estudios en línea.

Futbolistas y compañeros de universidad

La incorporación de ambos jóvenes futbolistas generó comentarios entre integrantes de la comunidad Anáhuac, principalmente por la posibilidad de que dos figuras de la Selección Mexicana compartan espacio académico.

Incluso surgieron bromas entre estudiantes sobre cómo sería tener como compañeros de clase a dos jugadores que actualmente destacan en el futbol mexicano.

Más allá de la curiosidad que provocaron sus incorporaciones, la decisión de La Hormiga González y Gilberto Mora también recibió comentarios positivos de quienes consideran importante que los futbolistas continúen con sus estudios universitarios mientras desarrollan sus carreras deportivas.