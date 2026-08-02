Espectacular noche de boxeo para celebrar “El legado del Guerrero Maya” en Pygmakhia

Con una velada cargada de emociones, nostalgia y combates de alto nivel, en la que se dieron sorpresas y que acabaron los invictos; la Academia de Boxeo Pygmakhia rindió un merecido homenaje a Rodolfo “Rudy” López, al conmemorarse el vigésimo aniversario de la histórica noche en la que conquistó el Campeonato Mundial, el 30 de julio de 2006 en Japón, convirtiéndose en el primer boxeador cancunense en darle a Quintana Roo un título del mundo.

En las peleas de la cartelera boxística, Ángel “Gatito” Pinto acabó con el invicto de “Rango” Góngora, a su vez Christian “Colorado” Jiménez mantuvo intacta su marca perfecta, al imponerse sobre “Choco” Bolainas, consolidándose como los grandes vencedores de la función denominada “El Legado del Guerrero Maya”.

Cabe destacar, que uno de los actos más emotivos de la noche fue el reconocimiento que le entregó César Beristain, director general de Pygmakhia, al homenajeado Rudy López por su trayectoria y legado.

Galardón que estuvo acompañado por la canción El Rey, en el cual los asistentes a la velada de box se pusieron de pie para homenajear al ex monarca del mundo.

En la cartelera de box, en la contienda estelar, Ángel “Gatito” Pinto ofreció una de las mejores actuaciones de su carrera, tras cuatro intensos asaltos en peso gallo, se adjudicó una clara decisión unánime para sumar su cuarta victoria profesional y propinarle a “Rango” Góngora la primera derrota de su trayectoria, dejando ahora su récord en seis triunfos y un revés.

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En la batalla semifinal también respondió a las expectativas. En un auténtico duelo de poder a poder, Christian “Colorado” Jiménez impuso su mejor boxeo durante seis rounds en la división gallo para vencer por decisión unánime a “Choco” Bolainas, llegando a siete victorias sin conocer la derrota.

La ovación de la noche fue para las debutantes Cristal “Veneno Jr.” García y Meli “Gallito” Aguilar, quienes protagonizaron una auténtica guerra deportiva. Después de cuatro emocionantes episodios, el combate concluyó en un justo empate que fue celebrado por los aficionados como la mejor pelea de la función.

En otros resultados de la cartelera profesional, Miguel “Tokio” Venancio derrotó por decisión mayoritaria, tras cuatro rounds en peso mosca, a Carlos “Abundis” Cen. Por su parte, en el combate que abrió la velada profesional, Obed “Cacao” Luna superó por decisión unánime a Freddy “Gallito” Cauich, en un atractivo duelo entre debutantes.

La celebración comenzó con cinco combates de carácter olímpico, realizados como exhibición, por lo que todos concluyeron en empate.