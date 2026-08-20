Asesinan a tiros a cuatro personas en el poblado de Malvas en Guanajuato tras un juego de futbol

Cuatro hombres fueron asesinados a balazos tras jugar un partido de futbol amateur en una localidad rural en México, informaron las autoridades este jueves. La fiscalía del estado de Guanajuato reportó los hechos en el poblado de Malvas, de unos 1,500 habitantes.

Fuentes policiales dijeron a la AFP que siete jóvenes de comunidades vecinas salían de una cancha después de disputar un juego de futbol cuando fueron abordados por sus agresores, aún no identificados. Tras una persecución, en un primer punto abaten a tres, y luego más adelante, a otro, precisaron las fuentes. Tres personas resultaron heridas de bala.

El hecho se registró el miércoles por la noche. No está claro el motivo, pero la zona está controlada por un cártel de la droga. Guanajuato es de hecho uno de los estados más violentos de México debido a la presencia de grupos del crimen organizado.

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En los últimos años se han registrado ataques en sitios públicos como parques, piscinas, salones de fiestas y campos de futbol. La policía montó un operativo en lugar, pero sin conseguir detener a los agresores. Posteriormente arribaron expertos forenses y agentes investigadores de la fiscalía.

En enero pasado, 11 personas murieron y 12 resultaron heridas luego de que un comando armado abrió fuego contra los asistentes a un partido de futbol de barrios en San Francisco del Rincón, a una hora de Malvas en auto.