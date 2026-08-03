América anuncia el fichaje de Edwin Cerrillo procedente del LA Galaxy

Las Águilas del América continúan reforzando su plantilla de cara al Apertura 2026 y este domingo hicieron oficial la incorporación de Edwin Cerrillo, mediocampista que llega procedente del LA Galaxy para fortalecer la zona de recuperación del conjunto azulcrema.

El anuncio se realizó después de la victoria del América sobre Santos Laguna. Con la llegada del futbolista de 25 años, el club suma su segundo refuerzo para el torneo, después de la incorporación del colombiano Óscar Perea, quien aún espera disputar sus primeros minutos con la camiseta azulcrema.

Edwin Cerrillo militó con el LA Galaxy entre 2023 y 2026, etapa en la que se consolidó como una pieza habitual en el mediocampo del conjunto angelino. Antes de ese paso, inició su carrera profesional con el FC Dallas, institución en la que debutó en la MLS y permaneció desde 2019 hasta 2023.

Aunque cuenta con la nacionalidad mexicana gracias a que sus padres son originarios de Zacatecas, el futbolista nació en Waco, Texas, por lo que será registrado en la Liga MX como Jugador No Formado en México (NFM).

Durante la presente temporada, Cerrillo disputó 16 encuentros con el LA Galaxy, además de formar parte de las selecciones Sub-20 y Sub-23 de Estados Unidos, experiencia que fortaleció su desarrollo internacional antes de llegar al futbol mexicano.

La incorporación del mediocampista incrementará la competencia interna en el plantel dirigido por el América, especialmente en una posición donde también buscan consolidarse futbolistas como Ícaro y Alan Cervantes, quienes pelearán por un lugar en el once titular.

Con este movimiento, el conjunto de Coapa reafirma su intención de conformar una plantilla más sólida para competir por el campeonato del Apertura 2026, sumando a Edwin Cerrillo como una de sus principales apuestas para fortalecer el mediocampo.