Gema explota en contra de Yanet García porque volvió a 'La Casa de los Famosos México'

El día de ayer, se llevó a cabo la primera eliminación en ‘La Casa de los Famosos México’, una noche llena de mucha incertidumbre y sorpresas, pues poco a poco las rivalidades se empiezan hacer evidentes.

Recordemos que en esta primera semana, Yanet García fue quien recibió más votos en el día de la nominación. Sin embargo, durante la gala de eliminación, la que salió del polémico reality fue Mariana Ochoa.

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Esto generó algunas inconformidades entre los participantes, pues en la cocina Yanet García le respondió a Gema Garoa con un “No estoy hablando contigo” cuando esta intentó consolarla.

Por su parte, Gema le comentó a Arantza lo que había sucedido:

“Lo único que yo quería era hacerla sentir mejor, porque vi que estaba enojadísima por lo que le habían dicho”

La polémica se hace presente en ‘La Casa de los Famosos’

Gema no fue la única, también Flor Vigna habló sobre el tema, pues le dijo a Yanet García que no le había dicho nada malo en el posicionamiento, pues solamente comentó lo siguiente:

“Quiero que te vayas de la casa porque tuvimos un malentendido, fue pequeño. Creo que lo podemos solucionar, me costó mucho la química con vos. Siento que sos una mujer con mucho potencial, que lograste muchas cosas en tu vida. Te veo mucho tiempo en el tocador, siento que eres una mujer muy bella natural y que merecés estar en otros espacios de la casa. Quiero conocer más tu vulnerabilidad y no tanto tal vez un discurso armado”.

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Esta situación provocó molestia en Gema, quien le aseguró a Arantza que no permitirá que Yanet García le falte al respeto, este hecho ha ocasionado que las cosas se empiecen a poner tensas entre los participantes.

Después de los posicionamientos, Yanet García acudió con Yahir y a Memo para procesar lo que había vivido.

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“Después de un posicionamiento que para mí fue muy fuerte, sentí mucha paz porque dije: ‘La gente sí está viendo el juego, la gente sí está viendo’. Estaba dos días sin dormir. No estaba bien a nivel mental ni emocional. No puedo conectar con 18 personas al mismo tiempo porque llevamos 6 días. No nos conocemos”

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