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Investigan a dos jóvenes detenidos por el asesinato de una mujer en la SM 235 de Cancún

Los detenidos fueron capturados con un arma de fuego, droga y dos motocicletas, y permanecerán en prisión preventiva mientras se resuelve su situación jurídica.

Por Gabriel Alcocer

3 de ago de 2026

2 min

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El crimen ocurrió el pasado jueves, donde la víctima fue atacada a balazos frente a su domicilio
El crimen ocurrió el pasado jueves, donde la víctima fue atacada a balazos frente a su domicilio / Erick Díaz

Dos jóvenes, identificados con los nombres Azael Abdiel “N”, alias El Monkey, de 18 años y César Javier “N”, de apodo Lucifer, de 23 años, se encuentran bajo investigación por su relación con la ejecución a balazos de una mujer que se registró el jueves pasado en la vía pública en la Supermanzana 235.

Los dos jóvenes fueron detenidos con un arma de fuego, calibre 9 milímetros y porciones de marihuana, además de que tenían en su poder una motoneta y una motocicleta.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas

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Las primeras investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) revelaron que ambos pertenecen a un grupo delictivo que realiza operaciones de narcomenudeo en ese rumbo de la ciudad y el crimen fue relacionado precisamente con esas actividades ilícitas.

La ahora occisa fue identificada con el nombre Mariana, quien recibió varios disparos la tarde del jueves pasado, cuando se encontraba en el área de la banqueta de la calle 117, frente a una vivienda. Las primeras versiones señalaron que los dos agresores huyeron en una motocicleta y dejaron tirada una cartulina con un mensaje de amenazas.

Al parecer, dos agresores llegaron en una moto, uno de ellos descendió para disparar en repetidas ocasiones contra la mujer y ambos escaparon del sitio

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De acuerdo a los policías de investigación, Azael Abdiel fue el encargado de ordenar a otro sujeto que escribiera en la cartulina el mensaje de amenazas, el cual dejaron junto al cuerpo de la víctima.

Los elementos de la FGE continúan las investigaciones para localizar a otros integrantes del grupo delictivo, quienes presuntamente se encuentran involucrados en el homicidio de Mariana.

Los dos detenidos se encuentran a disposición de un Juez de Control y recibieron como medida cautelar la prisión preventiva, en lo que se resuelve su situación jurídica.

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