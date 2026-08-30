Mantienen racha ganadora los Yankees en la Liga Nocturna de Beisbol del ITC

Con su victoria por Knockout sobre la Selección de Cuba, los Yankees lideran con paso perfecto la primera edición de la Liga Nocturna de Beisbol del ITC, que completó su tercera jornada con los éxitos del Tecnológico de Cancún y los Ejidatarios de Bonfil sobre los Tucanes y el 40 Aniversario respectivamente.

Fue de una manera fugas que arrancaron las tres jornadas de la naciente Liga Nocturna de Beisbol del Instituto Tecnológico de Cancún (ITC) con motivo de su 40 Aniversario, en las cuales los Yankees la están rompiendo, al ocupar el sitio de honor en el primer lugar del standing general del torneo de la pelota caliente.

Paso perfecto que mantienen los Yankees, al derrotar de una manera contundente por la vía del cloroformo, en la quinta entrada, 11-1 a la Selección de Cuba.

En este partido los “caras pálidas” armaron un rally de seis carreras en el amanecer de la contienda, que prácticamente la definió, sumando dos más en la segunda y alcanzar su total con tres registros en la quinta; mientras que Cuba hizo su única rayita en el cierre del quinto inning.

Por los Yankees, los ex jugadores de los Tigres de Quintana Roo, Randy Trejo y Giovanni Flores tuvieron una buena jornada con el bat, ya que el primero de ellos detonó un homerun y el segundo dio par de dobletes.

La victoria se le apuntó al isleño Kenay Gurubel, con cinco entradas un tercio, cuatro hits y cinco ponches; con relevo de Leonel Chiu; mientras que el revés se le apuntó a Aarón de la Cruz, con apenas un episodio y seis anotaciones.

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Cabe destacar que, en la misma jornada, el Tecnológico de Cancún 5-4 se impuso sobre los Tucanes del ITC, a quienes dejaron tendidos en el terreno con un cuadrangular de Johan Solís.

Y es que en este desafío los Tucanes tomaron una ventaja tempranera de 2-0, pero el Tecnológico respondió con tres timbrazos en el segundo capítulo y uno más en el tercero; antes de que los emplumados igualaran las acciones a cuatro, con anotaciones solitarias en los rollos seis y siete respectivamente.

Pero en el cierre de la séptima tanda, Johan Solís prendió un pitcheo de su tocayo Johan Montejo para finiquitar la contienda; perdiendo precisamente el pitcher castigado con ese batazo; en tanto que la victoria le correspondió en labor de relevo a Ricardo Cruz.

Finalmente, los bonfileños, con un par de carreras en cada uno de los dos primeros innings se encaminaron a su segundo triunfo del calendario, al imponerse 4-1 al 40 Aniversario, al aprovechar en esos innings iniciales seis bases por bolas, un error y tres imparables.

En este juego el triunfo fue para Martín Noh, con cinco entradas y nueve ponches; con salvamento de Saíd Fernández; al tiempo que el descalabro se le apuntó a Moisés Escamilla, con un episodio, dos carreras y cinco pasaportes.