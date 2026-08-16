Equipo B gana el Juego de Estrellas de la Liga Chenera de Beisbol en Hopelchén

El equipo B ganó este domingo el Juego de Estrellas de la Liga Chenera de Beisbol edición XIX “Ignacio ‘El Tigre’ España Solís” al vencer 11-5 al equipo A, en juego de media temporada realizado en el estadio de la unidad deportiva “20 de noviembre” de la ciudad de Hopelchén, que registró gran cantidad de aficionados al “Rey de los Deportes”.

El pitcher que abrió por el equipo ganador fue Pedro Tun (Maiceros de Crucero San Luis) veterano de 65 años quién lanzó una entrada y un tercio, fue relevado por José Manuel Tun (Tigres de Xcalot Akal), le siguieron Jorge Flores (Lorito de Bolonchén de Rejón) el ganador, José Antonio “Clavillazo” Martínez y concluyó el juego Fernando “La Pulga” Chí Bacab.

Por el equipo A abrió Marcos Miss (Mieleros de Cancabchén), quién lanzó tres episodios, le siguieron César Canché (Agujas de Hopelchén) quién fue el derrotado, Michel Us (Guerreros de Iturbide), y concluyó Mario Paat (Agujas), respectivamente.

El equipo B se fue al frente con par de carreras en la misma primera entrada, el equipo B respondió con 4 en la segunda entrada para tomar ventaja, pero, el equipo B se acercó con solitaria carrera en el tercer rollo y le dio la vuelta la pizarra con rally de cinco entradas en la quinta entrada para tomar ventaja de 8 carreras a 4.

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El equipo A anotó su última carrera en esa misma quinta entrada, y en el sexto episodio el equipo B anotó sus tres últimas carreras para poner la pizarra definitiva de 11 carreras a 5.

Pruebas de campo

Los ganadores de las pruebas de campo previo al Juego de Estrellas fueron: en Tiro de Jardín Central a Home se lo agenció José Miguel Chí (Rays de Xcalot Akal) del equipo B, en Corrido de Bases el ganador fue Alexis Ortiz (Cardenales de Crucero San Luis) equipo B, el Tiro de Cátcher a segunda base el vencedor fue Diego Pech (Mieleros de Cancabchén) equipo A, y en el Batazo más Largo el ganador fue Iván Tacú (M. S. Lorito de Bolonchén de Rejón) equipo A.

Entrega de reconocimientos a exbeisbolistas

La LCHB en coordinación con el Ayuntamiento entregaron reconocimientos a los exbeisbolistas José Valladares, Wilbert “La Chaya” Sandoval, Jorge Rodríguez Pérez, Jorge Montoya Martínez, Oscar Sandoval Carrillo (+) lo recibió su hija Rosa Sandoval Gómez, Luis Felipe “Fisher” Balam Chulín y Mario “hombre de hule” Sandoval Pacheco, respectivamente.

Ellos formaron parte del Selectivo de Hopelchén que le ganó el 31 de marzo de 1984 a los Piratas de Campeche 1-0, en un juego de exhibición, previo al arranque de la Liga Mexicana de Beisbol de Verano, y los Filibusteros eran los campeones vigentes un año antes del máximo circuito del beisbol mexicano.

Inauguración

Fueron presentados los jugadores de ambos equipo del Juego de Estrellas, y el lanzamiento de la primera bola lo hizo Wilbert “La Chaya” Sandoval, como cátcher fungió Luis Felipe “Fisher” Balam Chulín, y Juana Acosta Ramos directora de Educación, Cultura y Deporte del Ayuntamiento en representación de la autoridad municipal, fungió como bateadora.