Denuncian ante la FGR a la Alcaldesa de Izamal por disputa de terreno en Kimbilá

Un conflicto por la propiedad de un terreno en Kimbilá que se remonta a más de una década llegó ahora a la Fiscalía General de la República (FGR). El abogado Jacinto Cen Balam informó que presentó una denuncia penal contra la presidenta municipal de Izamal, Melissa Puga Rodríguez, por los probables delitos de despojo de inmueble en perjuicio de la Federación y falsificación de documentos, a raíz de la construcción de una cancha de futbol 7 en un predio contiguo a la capilla de Santa Clara de Asís.

De acuerdo con Cen Balam y representantes de la comunidad católica, el terreno pertenece al conjunto religioso y existiría documentación que sustenta esa posesión desde 1936.

Los denunciantes señalan que la superficie alcanzaría actualmente unos 12 mil metros cuadrados. Ese señalamiento, sin embargo, forma parte de la controversia y no está resuelto por las fuentes públicas consultadas.

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El Ayuntamiento sostiene una posición distinta. Según la versión expuesta por los denunciantes, la autoridad municipal ha presentado un documento derivado de una asamblea ejidal realizada en 1999 y registrada ante el Registro Agrario Nacional, en el que se hace referencia a una superficie de 4 mil 287 metros cuadrados.

La existencia de la asamblea ejidal de 1999 sí consta en documentos federales sobre el núcleo agrario Kimbilá. Lo que no puede establecerse sólo con esos registros es si ese acto acredita específicamente la propiedad municipal del terreno donde se construyó la cancha. Cen Balam cuestionó la suficiencia jurídica del documento y sostuvo que no desplaza el título más antiguo que, asegura, respalda a la iglesia.

En representación de feligreses de Santa Clara de Asís, Máximo Pat Uitzil afirmó que la comunidad advirtió en distintas ocasiones al Ayuntamiento que no realizara obra pública en ese espacio. “No estamos en contra de sus obras, esas las puede hacer en otro espacio, el problema es que invadió un terreno propiedad de la iglesia”, declaró.

Un conflicto que viene desde el 2013

La disputa por ese espacio no comenzó con la actual administración. En el 2013, el Ayuntamiento de Izamal intentó construir un mercado municipal en un terreno utilizado como campo de futbol junto a la iglesia de Santa Clara de Asís. Habitantes de Kimbilá promovieron acciones legales y reclamaron que la obra se realizaba sin consulta comunitaria.

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En mayo del 2014 organizaron una autoconsulta en la que participaron 261 personas. De ellas, 235 se pronunciaron por trasladar el mercado a otro lugar y únicamente 14 respaldaron mantenerlo en el campo donde habían comenzado los trabajos.

El conflicto también involucró al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). De acuerdo con reportes publicados entonces, el INAH suspendió las obras y posteriormente ordenó al Ayuntamiento retirar la construcción debido a su cercanía con el templo y a la existencia de elementos de valor histórico en el lugar.

En el 2018, después de varios años de litigios y protestas, vecinos demolieron parte de las estructuras que habían quedado abandonadas. La organización de derechos humanos Indignación, que acompañó el proceso, aseguró entonces que durante el juicio el municipio no consiguió acreditar la propiedad del espacio y que el terreno estaba vinculado a la Iglesia católica.