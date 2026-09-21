SEP restringirá celulares en primarias y secundarias: medida entra en vigor el 3 de noviembre

El uso de celulares y otras pantallas quedará restringido durante toda la jornada escolar en primarias y secundarias a partir del martes 3 de noviembre de 2026, informó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia matutina del 21 de septiembre en Palacio Nacional, la mandataria y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, explicaron los alcances del acuerdo aprobado por unanimidad dentro del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), integrado por las autoridades educativas de las 32 entidades.

Sheinbaum precisó que el acuerdo será publicado el martes 22 de septiembre y que después habrá un periodo aproximado de un mes para realizar asambleas informativas con docentes, madres y padres de familia.

La decisión deriva de una discusión nacional impulsada por la SEP sobre el impacto de los dispositivos digitales y las redes sociales en niñas, niños y adolescentes. En una consulta previa, 81 por ciento de los docentes participantes se manifestó a favor de establecer reglas para un uso seguro y pedagógico de estas tecnologías.

¿Qué implica la restricción de celulares en las escuelas?

De acuerdo con la explicación de Sheinbaum, los estudiantes de primaria y secundaria podrán llevar el celular guardado en la mochila, pero no utilizarlo durante clases ni en el recreo.

Noticia Destacada SEP alcanza acuerdo para regular uso de celulares en salones de clases

La excepción será cuando exista una emergencia o alguna situación particular que justifique su uso.

La Presidenta pidió no entender la medida únicamente como una “prohibición”, sino como una orientación destinada a fortalecer los métodos pedagógicos, la concentración, la convivencia y el desarrollo cognitivo de los estudiantes.

La SEP había señalado previamente que entre los problemas detectados por docentes están las dificultades para mantener la atención, interrupciones durante las actividades escolares, menor convivencia presencial y conflictos surgidos en redes sociales que después llegan a las aulas.

¿Qué pasará en preparatorias y universidades?

El acuerdo tendrá reglas distintas según el nivel educativo.

En educación media superior, cada plantel deberá definir junto con docentes y su comunidad escolar las condiciones para garantizar un uso responsable, seguro y con fines pedagógicos de celulares y tabletas.

#MañaneraDelPueblo. A finales de octubre entrará en vigor el acuerdo de la CONAEDU (todos titulares de Educación de los estados) que consiste en : a) Educación Básica, sin celular durante la jornada escolar; b) Media Superior, uso responsable y seguro con limitaciones; c)… pic.twitter.com/CY0Oope71b — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 21, 2026

Para educación superior, las instituciones definirán sus propias políticas con el objetivo de fomentar una ciudadanía digital responsable.

Autoridades de las 32 entidades participaron en la construcción del acuerdo nacional. Algunos gobiernos estatales habían adelantado desde la semana pasada que en primaria y secundaria la restricción abarcaría toda la jornada escolar.

Escuelas tendrán un mes para informar a las familias

Mario Delgado explicó que el periodo previo a la entrada en vigor servirá para realizar asambleas en los planteles y explicar a familias y docentes cómo funcionarán las nuevas disposiciones.

La medida forma parte de un debate que comenzó meses atrás y que incluyó foros regionales, participación de especialistas, universidades, maestros y autoridades estatales. La SEP sostuvo desde julio que la discusión debía considerar no solo los teléfonos en las aulas, sino también los posibles efectos de plataformas digitales y redes sociales sobre la formación y bienestar de menores de edad.

#MañaneraDelPueblo. “Sinaloa es una demostración que el injerencismo genera mayor violencia”, subraya la presidenta @Claudiashein . Recuerda que antes de la detención irregular del Mayo Zambada había 1 homicidio diario y luego se disparó la violencia por enfrentamiento entre los… pic.twitter.com/MGDf7PcrmY — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 21, 2026

De esta manera, el martes 3 de noviembre de 2026 marcará el inicio de las nuevas reglas para primaria y secundaria, con celulares y pantallas fuera de uso durante las clases y los periodos de recreo.

IO